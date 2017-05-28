Более четырех тысяч подростков Поморья будут работать на летних каникулах

Министерство труда Архангельской области определило на 2017 год численность участников программы в 4 200 человек.
Служба занятости выплачивает подросткам материальную поддержку на период их временного трудоустройства в размере не ниже минимальной величины пособия по безработице и не выше его полуторакратной минимальной величины, увеличенных на размер районного коэффициента.
В 2017 году на эти цели из областного бюджета будет направлено 4,1 млн рублей. Дополнительно из бюджетов муниципальных образований на организацию временного трудоустройства подростков планируется выделить 3,4 млн рублей, - сообщает пресс-служба правительства области.