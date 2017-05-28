В Плесецком районе появится комбинат, на котором планируют добывать 500 тысяч тонн щебня в год

На Петербургском экономическом форуме губернатор АО Игорь Орлов и представитель ООО «ОМИА УРАЛ» Харальд Пфаллер договорились о реализации проекта по созданию в Плесецком районе горнодобывающего комбината производственной мощностью 500 тысяч тонн щебня в год.

Стороны намерены не только вместе развивать сырьевую базу, но и вести разведку новых месторождений полезных ископаемых на территории Архангельской области.

Одним из первых шагов реализации соглашения должно стать развитие перерабатывающих мощностей концерна в Коряжме, которое намерены реализовать с помощью модернизации производства, а также увеличения добычи известняка, - сообщает пресс-служба областного правительства.

—Планируется, что в рамках проекта наши партнёры вложат в него около 100 миллионов рублей и создадут не менее 50 рабочих мест. Новое производство позволит не только использовать современные мировые технологии, но и соблюдать экологические стандарты, – заявил Игорь Орлов.