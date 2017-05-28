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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/02/51067.html

Общество

В столице Поморья обсудили ситуацию с детской преступностью

В столице Поморья обсудили ситуацию с детской преступностью
Фото Артема Келарева
По данным региональной прокуратуры, криминальная активность подростков в Архангельской области остаётся высокой.Об этом сообщила 1 июня на заседании «круглого стола» начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи региональной прокуратуры Галина Королёва.

— За четыре месяца 2017 года в области зарегистрировано лишь незначительное снижение подростковой преступности, но в целом криминальная активность подростков остаётся высокой, — отметила Галина Королёва. — Прежде всего это преступления имущественного характера, кражи. При этом, отмечается рост преступлений, которые дети совершают вместе со взрослыми, а также с подростками, состоящими на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних.

Особенно неблагополучная ситуация, по данным прокуратуры, сложилась в Вельском, Верхнетоемском, Каргопольском, Котласском, Красноборском, Ленском, Няндомском, Онежском, Устьянском, Шенкурском районах. 

— На территории Архангельской области есть два учреждения закрытого типа для подростков, совершивших общественно-опасные преступления, — напомнила Галина Ивановна. — Это не тюрьма, а воспитательные учреждения.

Сами дети также нередко становятся жертвами преступлений. В 2016 году таких случаев было зафиксировано более тысячи, за 4 месяца 2017 года уже 503.

По словам прокурора, особенность преступлений, которые совершаются в отношении детей, в том, что они скрытые — латентные.

— Ребёнок часто не обращается за помощью не потому, что не знает куда обратиться. Зачастую, он просто не понимает, что его права нарушены. А происходящее в семье — регулярные подзатыльники, психологическое насилие — считает нормой. Нередки случаи, когда детей лишают сна, не кормят, не предоставляют одежду по сезону.
По данным регионального уполномоченного по правам ребёнка Ольги Смирновой, количество жалоб на нарушение прав детей в области не только не уменьшается, а, наоборот — увеличивается. 

— В 2016 году к нам поступило 1717 обращений, — сказала Ольга Смирнова. — Чаще тревогу бьют сами родители, но есть жалобы и от детей.

На первом месте среди обращений, поступивших к уполномоченному — жилищные проблемы. Как пояснила Ольга Смирнова, подобная ситуация сохраняется из года в в год. И, к сожалению, немалая часть жилищных вопросов касается нарушения прав сирот, - пишет ИА "Регион 29".

— На 1 января 2017 года не исполненных судебных решений, связанных с получением жилья сиротами, у нас 474. Это только судебные решения! Но ещё есть очередь из сирот, которые также не могут получить причитающееся им по закону жильё, — отметила детская защитница.

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