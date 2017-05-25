Ветер западный и юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.Температура воздуха ночью +1,+6°, при прояснениях заморозки до 0,-2°; днем +9,+14°, - сообщает Северное УГМС.
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Пятница, 2 июня, 09:12
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/02/51064.html
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В Архангельской области возможны заморозки
Облачная с прояснениями погода. Местами пройдут осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью в отдельных районах туман, днем на юге области возможна гроза.
Ветер западный и юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.Температура воздуха ночью +1,+6°, при прояснениях заморозки до 0,-2°; днем +9,+14°, - сообщает Северное УГМС.
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