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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/01/51063.html

Общество

В День защиты детей архангельский центр помощи детям «Лучик» принимал гостей

В День защиты детей архангельский центр помощи детям «Лучик» принимал гостей
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
Гости из Совета национальностей принесли малышам подарки и угощение. На сегодняшний день в центре находится 70 воспитанников.

Младшие из них приготовили в честь праздника и первого дня лета замечательный концерт.

—В центре мы стараемся создать тёплую домашнюю обстановку для детей. Сегодняшняя атмосфера говорит о том, что это мероприятие важно для наших детей. Они учатся гостеприимству и чувствуют себя счастливыми, – рассказала директор учреждения Татьяна Чечурина.

Гости, как и полагается, не пришли с пустыми руками: председатель правления Совета национальностей Архангельска вручил ребятам ноутбук, от землячества Ненецкого автономного округа центру достались настольные игры и сладости, от азербайджанской диаспоры – фрукты.

В день защиты детей азербайджанская диаспора Архангельской области проведёт ещё одно благотворительное мероприятие для воспитанников Цигломенского детского дома, - сообщает пресс-служба правительства области. 

—В рамках празднования дней Азербайджана в Архангельской области мы организуем для них шоу-программу и угощения, – рассказал председатель правления организации Тарлан Гасымов.

Вчера 15:38

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