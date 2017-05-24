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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/01/51054.html

Общество

Депутаты: медицина Поморья тяжело больна

Депутаты: медицина Поморья тяжело больна
Вчерашний отчет на сессии облсобрания главы Фонда обязательного медицинского страхования Натальи Ясько не на шутку взволновал депутатов. Положение медицины, особенно в глубинке, тревожит словно больной внутренний орган.

Все помнят рассказ врача из Рочегды о тяжелейшей работе и 70-80 пациентов в день. Общественность была шокирована признанием медика, - по сути, это уже героизм в мирное время. Но в большинстве муниципальных образований и даже в районных центрах сегодня сильно не хватает медиков. В то же самое время простые люди, являющиеся, к слову, избирателями наших уважаемых депутатов, не устают жаловаться на качество здравоохранения. Эту тему активно освещают и региональные СМИ, причем уже долгие годы. Однако каких-то серьезных подвижек пока не видно.

Это почувствовалось вчера после выступления главы ФОМС. Наталья Ясько подтвердила, что многие лечебно-профилактические учреждения на сегодня находятся в должниках. Причина – рост коммунальных платежей, которые тяжким бременем ложатся на плечи главврачей. В Мезенской центральной районной больнице долгое время отсутствовал руководитель. Что называется, расстрельная должность: к долгам и нехватке людей можно добавить устаревшее оборудование, проблемы с работой ФАПов, нагрузку на врачей и многое другое.

Депутат Михаил Авалиани, лишний раз заявив о проблемах здравоохранения, указал главе ФОМС на не освоение 591 миллиона рублей из бюджета организации. Деньги в итоге пришлось вернуть Федерации. Наталья Ясько заметила, что из этой суммы 265 миллионов – от несостоявшейся диспансеризации взрослого населения. То есть, людям предлагают пройти бесплатный осмотр раз в несколько лет, а они туда не идут. Причина, по словам Ясько, в работодателе: потенциальные пациенты попросту боятся «отпрашиваться», чтобы не терять работу. В итоге теряют возможность выявить болезни, а область теряет средства. Кроме того, многие не верят в диспансеризацию, считая ее поверхностным исследованием. Рак, мол, все равно не выявит. Онкологи, к слову, это подтверждают.

Из слов Натальи Ясько всплыла и другая проблема: укомплектованность кадрами. Оказывается, в Коношской ЦРБ добрая часть специалистов находится в декрете, и лечить попросту некому. Про отсутствие узких специалистов, ради которых приходится ехать в Архангельск, мы уже промолчим. И такие сложности есть практически в каждой ЦРБ.

Выступивший на сессии Виталий Фортыгин был неудовлетворен ответами главы ФОМС. «Из ваших ответов создается ощущение, что кто-то другой виноват. Но именно вы ответственны за медицину в области. Почему наши медучреждения жалуются не нехватку оборудования? Какие приоритеты в вашей работе?» Депутат Юрий Сердюк переживает, что через два-три года из-за роста долгов многие учреждения здравоохранения станут банкротами с замороженными счетами и невозможностью выплаты зарплат.

Глава депутатского комитета по здравоохранению Сергей Эмманиулов, сам долгие работы работавший главврачом ЦРБ, подчеркнул, что в медицине Поморья все очень тревожно. Есть позитивные изменения, но немало проблем, которые не решаются годами.

Острым было выступление Михаила Авалиани. «Люди могут по несколько лет ждать сменных суставов, оставаясь инвалидами. Зарплаты в здравоохранении снижаются, жалоб все больше. Кто-то же должен нести ответственность за этот бардак. Иначе наша медицина лопнет, как мыльный пузырь». Примерно в том же ключе говорил и Андрей Аннин. «Людям говорят, что нет врачей, рассказывают про долги за ЖКХ и медикаменты. Но они имеют право задать вопрос – а где гарантированная Конституцией медицинская помощь? Надо менять отношение к медицине, подключать Государственную Думу».

Услышав словосочетание «Государственная Дума», к микрофону попросилась депутат ГД Елена Вторыгина. Ее выступление оказалось самым эмоциональным: «Вся область стонет от состояния нашей медицины! Закрыли больницу в Бестужево Устьянского района, а это 100 км до райцентра! Главный врач так мне и сказал: «живыми при серьезных болезнях не доехать…» В Сольвычегодске больницу закрыли, аппаратуру всю увезли  - целый город на другом берегу реки  оставили без медицинской помощи! А они зависят от понтонной перправы… А еще есть ледостав и ледоход, когда Сольвычегодск вообще отрезан от «большой земли»…. Меня поразило, что мы такие суммы возвращаем в федеральный ФОМС! Архангельская область – это территория Крайнего Севера, здесь  126 рек и 500 озер, у нас расстояния многокилометровые между населенными пунктами, - а нормативы для нас, как для всей Российской Федерации! Так не должно быть! Чего вы молчите? Давайте вместе отстаивать решение этой проблемы! Мы, депутаты Госдумы, готовы к этому, потому что все население уже, повторюсь, стонет от проблем в медицине, скоро взрыв социальный будет, если ничего не менять».

Как говорится, проблему депутаты в очередной раз озвучили. Но будет ли ее решение? Или для людей, недовольных состоянием медицины, остается три пути: лечиться платно, народными средствами или попросту умереть без лечения? 

Алексей Морозов, Сегодня 11:23

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Комментарии
Уря-еДря, сегодня 11:43

По данным ВЦИОМ(даже учитывая ангажированность власти), 40%(сорок процентов!!!) граждан РФ, тобишь населения не имеют возможности получить необходимую медицинскую помощь. По мнению Вероники-фельдшерицы, всё хорошо, жизни граждан РФ измеряются в %(процентах), т.е. +/- 2% населения РФ является погрешностью.

Виктория, сегодня 11:59

В областном центре в 1 городской больнице в отделении 2 терапии, где лежат легочные !!!!! больные, не было отопления еще в середине мая. И никто не пошевелился....

Ай-яй-яй.., сегодня 13:14

Какая неожиданность! На прошлых выборах одна ответственная за медицину дама заявляла, что в нашей области все отлично!
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