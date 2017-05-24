Делегация Поморья отправилась в Петербург на экономический форум

Участие в 21-м по счету международном форуме традиционно принимают руководители крупнейших компаний и корпораций России и зарубежья, политики и журналисты. В программе саммита — обсуждение важнейших трендов и проблем международной, российской и региональной экономики.

Главным событием форума станет пленарное заседание с участием президента Владимира Путина.

Делегацию Архангельской области на ПМЭФ-2017 возглавляет губернатор Игорь Орлов. В программе работы — заключение ряда стратегических соглашений: с Федеральным агентством связи, АО «Газпромбанк», ООО «ОМИА УРАЛ», Центральным союзом потребительских обществ РФ и ООО «Промснаб». По прогнозам, реализация соглашений привлечёт в экономику нашего региона порядка 800 миллионов рублей.

Официальное открытие форума запланировано на 13:00, но уже с утра на его площадках идёт активная работа. Первыми мероприятия Игоря Орлова 1 июня станут встреча с министром связи и массовых коммуникаций РФ Николаем Никифоровым и подписание соглашения с Федеральным агентством связи, - сообщает ИА "Регион 29".