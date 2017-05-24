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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/01/51049.html

Общество

В Поморье более 2500 человек состоят на учете с хроническим гепатитом С

В Поморье более 2500 человек состоят на учете с хроническим гепатитом С
В Архангельске проходит форум «Индустрия здравоохранения-2017», в центре внимания которого — вирусные гепатиты.

На форум собрались специалисты со всего СЗФО: медики из Санкт-Петербурга, Карелии и Коми, а также сотрудники регионального отделения ФОМС, руководители стационарных, амбулаторно-поликлинических учреждений. 

По словам заместителя министра здравоохранения Архангельской области Ольги Тюриковой, система оказания помощи больным гепатитами в регионе «выстроена и работает эффективно». Но, как заметила Ольга Игоревна, «нет предела совершенству». 

— Мы намерены совершенствовать лабораторную диагностику, необходимо обсуждать вопросы финансирования лечения, потому что это — недешёвое мероприятие, — отметила Ольга Тюрикова.

В свою очередь главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения РФ Ирина Шестакова оценила систему борьбы с гепатитом в Архангельской области так: 

— Ваш регион не самый худший по заболеваемости. Но состояние инфекционной службы, безусловно, требует внимательного отношения. К сожалению, на протяжении многих лет не только в вашем регионе, но и в России мало кто этому уделял внимание. 

На вопрос, какие рекомендации специалисты федерального минздрава намерены дать минздраву региональному, Ирина Шестакова ответила, что серьезного пересмотра требует вся система оказания помощи больным. 

— Необходимо разработать стратегический план по борьбе с вирусными гепатитами в регионе, потому что, если лечить исходя из того, сколько денег можно выделить — это не стратегический подход к лечению. Нужно разработать план на многие годы. Тем более, что в вашем регионе есть ВИЧ-инфицированные, а среди них процент больных гепатитом очень высок. По статистике, от 15 до 60 процентов ВИЧ-инфицированных — это пациенты с гепатитом, чаще с гепатитом С. Поэтому для того, чтобы защитить здоровых, необходимо лечить инфицированных.

По словам Шестаковой, ситуация в Архангельской области относительно благополучная, в силу территориального расположения. 

— Есть регионы, через которые идёт постоянный приток и отток населения. У вас всё-таки нет такого. И, наверное, некоторое время это вас и будет спасать. Но это не значит, что так будет постоянно, — констатировала Ирина Шестакова. 

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава в Северо-Западном федеральном округе Елена Эсауленко назвала официальные данные по заболеваемости. При этом подчеркнула, что речь именно о пациентах, которые стоят на диспансерном учёте. 

— Есть два показателя заболеваемости — по РФ и по Северо-Западному федеральному округу, — уточнила Эсауленко. — В округе заболеваемость превышает средний уровень по РФ приблизительно в два раза. Но если смотреть заболеваемость между субъектами внутри округа, то в Архангельской области заболеваемость гепатитом С на 100 тысяч населения равняется среднему показателю по РФ, то есть ниже, чем средняя заболеваемость по СЗФО.

В Поморье на учёте с хроническим гепатитом С состоят более двух тысяч с половиной человек. Все они нуждаются в терапии, - пишет ИА "Регион 29". 

Напомнила Елена Владимировна и позицию ВОЗ — лечение гепатита должно быть доступным, все пациенты должны иметь равные возможности при получении препаратов.
Но именно тут начинается основная проблема. Лечить гепатит дорого. В среднем стоимость лечения одного пациента обходится в миллион рублей. 

— Считать мы должны не схему, а излеченный случай, — уточнила Эсауленко. — То есть, учитывать эффективность и смотреть вперёд, фокусируясь на излеченном случае. А это будет гораздо дешевле — 600-500 тысяч рублей.

Но и полмиллиона — деньги немалые. При этом, до сих пор существуют сложности с получением некоторых препаратов. Их просто нет на российском рынке. 

— Препарата Софосбувира, который применяется для лечения гепатита, у нас действительно нет, — сказала Елена Эсауленко. — Хотя он зарегистрирован в РФ больше года назад. К сожалению, решение вопроса всё время  откладывается. И сейчас вновь отложено до октября. Но в России существуют ведь и другие схемы лечения, которые также стопроцентно эффективны. 

Главный внештатный инфекционист региона Владимир Агафонов сообщил:

— Каждый год в Архангельской области выявляется примерно 500 человек с хроническим вирусным гепатитом С и примерно 100 с хроническим вирусным гепатитом В. Каждый год! Но это далеко не все пациенты с данными инфекциями, а только те, кто по разным поводам прошли обследование. При этом, к врачам приходит примерно половина из тех, у кого выявлены эти инфекции. Остальная половина откладывает визит, так как «чувствует себя хорошо». 

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