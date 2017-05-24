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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/01/51046.html

Общество

В Архангельске пройдёт презентация «Арктической энциклопедии»

В Архангельске пройдёт презентация «Арктической энциклопедии»
9 июня Интеллектуальный центр — научная библиотека имени Е. И. Овсянкина приглашает всех желающих на презентацию книги.

«Арктическая энциклопедия» представляет собой обновлённое, расширенное и переработанное издание «Северной энциклопедии», которую выпустило издательство «Паулсен» в 2004 году для популяризации знаний о полярных регионах Земли.

В реализации проекта приняли участие более 100 авторов — ведущих специалистов России в данной области.

«Арктическая энциклопедия» включает в себя материалы и сведения о северных территориях, природе, географических объектах, ресурсах, отраслях экономики Российской Арктики и Субарктики, о населяющих их народах, в частности коренных малочисленных этносах, о многовековой истории и богатейшей культуре региона, его выдающихся людях.

Информационная поддержка издания «Арктической энциклопедии» осуществляется Русским географическим обществом. На проходившем в Санкт-Петербурге Попечительском совете РГО 24 апреля 2017 года два экземпляра энциклопедии получили президент Российской Федерации Владимир Путин и президент РГО Сергей Шойгу.

Новая книга станет основой для постоянно обновляемой и дополняемой электронной базы знаний об Арктике, которую в настоящее время создает издательство «Паулсен». Электронная база данных под тем же названием «Арктическая энциклопедия» с 2011 г. формируется редакцией журнала «Арктика и Север» на официальном сайте издания.

Презентация «Арктической энциклопедии» состоится 9 июня в 14.00 по адресу г. Архангельск, ул. Смольный Буян, 1, ауд. 210 (информационный офис «Арктик-фонд»), - сообщает пресс-служба САФУ.

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