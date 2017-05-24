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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/01/51043.html

Общество

Под Северодвинском пройдет турслёт для воспитанников социальных учреждений

Под Северодвинском пройдет турслёт для воспитанников социальных учреждений
РressFoto
В рамках празднования Дня защиты детей на реке Солза состоится областной туристический слёт воспитанников областных учреждений социального обслуживания семьи и детей.

В мероприятии примут участие команды из детских учреждений Приморского и Каргопольского районов, а также из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.

Более 60 участников туристического слета будут состязаться в установке палатки, разжигании костра, преодолении препятствий, оказанию первой помощи. В рамках турслёта пройдут мастер-классы по футболу, скалолазанию и поварскому искусству, а также первенство по лазертагу.

Победители и участники слета получат дипломы, грамоты и ценные призы, - сообщает пресс-служба правительства области.

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