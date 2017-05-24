Ветер юго-восточный переходом днем на западный и северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.Температура ночью +2,+7°, днем +8,+13°, - сообщает Северное УГМС.
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Четверг, 1 июня, 13:25
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/01/51042.html
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Первый день лета в Поморье будет прохладным и дождливым
1 июня в Архангельской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой и умеренный, ночью местами сильный дождь. Днем на юге области возможна гроза.
Ветер юго-восточный переходом днем на западный и северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.Температура ночью +2,+7°, днем +8,+13°, - сообщает Северное УГМС.
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