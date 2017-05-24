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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/31/51045.html

Общество

Александр Дятлов назначен председателем совета сторонников партии "Единая Россия"

Александр Дятлов назначен председателем совета сторонников партии "Единая Россия"
В ходе Регионального политического совета единороссы рассмотрели вопрос о составе Регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия».

О завершении формирования нового состава Регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» сообщил секретарь Регионального отделения партии Виталий Фортыгин.

Он напомнил, что на февральском заседании на согласование была представлена кандидатура Александра Дятлова для избрания председателем Регионального совета сторонников.

«Решением Центрального совета сторонников его кандидатура согласована для избрания, - добавил Виталий Фортыгин. - Александр Владимирович провел необходимую работу и представил новый состав Регионального совета сторонников».

Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Елена Вторыгина добавила, что работа со сторонниками партии уже активно ведется – на ее прошлой региональной неделе состоялся круглый стол совместно с клубом сторонников партии «Единая Россия» и депутатами Архангельского областного Собрания от фракции «Единая Россия» по вопросу системы использования бэби-боксов в Архангельской области.

Единогласно членами Регионального политического совета партии «Единая Россия» кандидатура Александра Дятлова на председателя Регионального совета сторонников была поддержана.

«Проект сторонников партии «Единая Россия» – это инструмент общественного внепартийного контроля. Хочу выразить благодарность за оказанное доверие быть председателем регионального отделения. Работа со сторонниками партии действительно уже активно идет, как в Архангельске, так и в районах области. Наша задача – обращать внимание на проблемы, стоящие перед всей страной, что мы и будем продолжать делать», - прокомментировал Александр Дятлов. 

Вчера 17:20

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