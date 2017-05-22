В округе Варавино-Фактория появились семь новых елей

Саженцы хвойных деревьев сегодня высаживали в сквере на пересечении проспект Ленинградский и улица Русанова.

С 2011 года за счет бюджетных средств, вложений спонсоров и предпринимателей сквер в округе Варавино-Фактория благоустраивается и озеленяется. Скейт-зона, игровые комплексы, современная детская площадка, прогулочные дорожки – здесь комфортно проводить время горожанам всех возрастов.

Председатель окружного женсовета Светлана Романова отметила, что жители с готовностью принимают участие в благоустройстве сквера:

- Раньше здесь был пустырь и болото, но постепенно благодаря городской администрации, неравнодушным горожанам сквер стал обустраиваться. Уже сейчас радуют глаз дорожки, по которым прогуливаются пенсионеры, яркие игровые комплексы полюбились детворе, подростки занимаются спортом на скейт-площадке. Теперь у нас будут расти елочки.

По словам главы окружной администрации Андрея Гибадуллина, в благоустройство сквера уже вложено много сил, и работа по его дальнейшему развитию будет продолжена, - сообщает пресс-службы администрации Архангельска.

- Теперь к имеющимся в сквере дубам, вязам, лиственницам, сирени прибавилось семь молодых елей. Важно, чтобы жители бережно относились к саженцам. Только все вместе мы сможем сделать наш округ уютным и комфортным, - отметил Андрей