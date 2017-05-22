Новости дня

Александр Дятлов назначен председателем совета сторонников партии "Единая Россия"

В Поморье проходят мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Нины Мешко

В Красноборском районе сгорел дом 1917 года постройки

Житель Северодвинска силой отобрал у прохожего телефон

Мобильная версия 16+

Четверг, 1 июня, 00:14

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/31/51037.html

Общество

В День защиты детей в Северодвинске пройдёт ряд мероприятий

В День защиты детей в Северодвинске пройдёт ряд мероприятий
Фото пресс-службы администрации Северодвинска
На первое июня в Северодвинске запланирован ряд мероприятий самого разного формата, которые пройдут в помещениях и под открытым небом.

В 10.00 в зелёной зоне у Дворца молодёжи «Строитель» (пр. Ленина, 47) начнётся игровая программа, посвящённая открытию детского городка. С 11.00 в библиотеке «Книжкин дом» (пр. Ленина, 36) стартует семейная игротека «Вместе весело играть».

С 12.00 в городском парке культуры и отдыха стартует концертно-развлекательная программа «Здравствуй лето!». Будут работать тематические творческие площадки, пройдут различные мастер-классы.

В библиотеке «Кругозор» (пр. Бутомы, 7) на 14.00 назначено открытие праздника «Мы - дети живой планеты!».

В городском краеведческом музее воспитанников интернатных учреждений на базе выставки «IT-древности» познакомят художественными технологиями будущего. Занятие называется «От пера до 3D-технологий».

На площадке у ЦУМа с 12.00 до 14.00 пройдёт концертно-игровая программа, посвящённая Дню защиты детей. Ожидаются концерт музыкального театра «Дети ИКS», выступления воздушной гимнастки Софии Абрамовской, а также игры, конкурсы, эстафеты и т.д.

Праздничный день завершится акцией «Dreamflash» от Молодёжного центра Северодвинска. Она пройдёт в Приморском парке напротив бульвара Строителей. Начиная с 17 часов там развернутся мастер-классы, игры и шоу мыльных пузырей.

Состоится открытие проекта «Солнечный двор». Организаторы ждут родителей с детьми и детей с родителями, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска. 

Вчера 15:17

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В июне архангелогородцам не будут выставлены счета за отоплениеВчера 14:42
1 комментарий

Прокуратура потребовала не выключать батареи. Мэрия подчиниласьВчера 10:34
9 комментариев

В Архангельске огласили приговор предпринимателям-коррупционерамВчера 10:18
1 комментарий

Утвержден новый график отключения горячей водыПозавчера 16:06
2 комментария

Архангельский центр занятости задолжал сотрудникам 890 тысяч рублейПозавчера 14:53
10 комментариев

Общество

Александр Дятлов назначен председателем совета сторонников партии "Единая Россия" Вчера 17:20

В округе Варавино-Фактория появились семь новых елейВчера 15:38

В июне архангелогородцам не будут выставлены счета за отоплениеВчера 14:42
1 комментарий

На улице Павла Усова ограничат движение транспортаВчера 11:57

Основатель Детской школы народных ремёсел Владимир Бурчевский уходит на заслуженный отдыхВчера 11:40
1 комментарий

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Как вы думаете, будет ли в Архангельске теплое лето?
Результаты
Новости рубрик

Александр Дятлов назначен председателем совета сторонников партии "Единая Россия"

В округе Варавино-Фактория появились семь новых елей

В июне архангелогородцам не будут выставлены счета за отопление

На улице Павла Усова ограничат движение транспорта

В 2016 г. АЦБК сократил выбросы парниковых газов на 39,3% по сравнению с базовым 1990 г.

В КРАО прошел день открытых дверей

«Нордавиа» дарит скидку до 30% для отличного летнего отдыха с друзьями

В январе-апреле заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 870,9 тыс. м³

Северные пчеловоды предлагают правильный мёд

«Единая Россия» завершила предварительное голосование

Годзиш работает лучше Ройзмана. Обнародован очередной рейтинг мэров

Виталий Фортыгин: «Единая Россия» выполняет свои обязательства перед избирателями

«Единая Россия» мобилизует свои ряды

Прелести пиара. Матвиенко похвалила Павленко

В Красноборском районе сгорел дом 1917 года постройки

Житель Северодвинска силой отобрал у прохожего телефон

В Виноградовском районе легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся

Стену квартиры архангелогородца проломила тяжелая гантель, возбуждено уголовное дело

В Архангельске огласили приговор предпринимателям-коррупционерам

В Северодвинске прошло открытое первенство по велоспорту

Спортсмен из Архангельской области Владимир Гришаев стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Александр Насонов вступил в ряды «Водника»

В Архангельске прошёл мастер-класс для юных хоккеистов

В Архангельске соревновались юные футболисты

В Поморье проходят мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Нины Мешко

В Архангельске откроется городская выставка детского рисунка

Столица Поморья присоединится к фестивалю уличного кино

В городе корабелов прошёл концерт "Белые ночи Северодвинска"

В Архангельске показали спектакль о расстреле царской семьи
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru