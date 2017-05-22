В День защиты детей в Северодвинске пройдёт ряд мероприятий

На первое июня в Северодвинске запланирован ряд мероприятий самого разного формата, которые пройдут в помещениях и под открытым небом.

В 10.00 в зелёной зоне у Дворца молодёжи «Строитель» (пр. Ленина, 47) начнётся игровая программа, посвящённая открытию детского городка. С 11.00 в библиотеке «Книжкин дом» (пр. Ленина, 36) стартует семейная игротека «Вместе весело играть».

С 12.00 в городском парке культуры и отдыха стартует концертно-развлекательная программа «Здравствуй лето!». Будут работать тематические творческие площадки, пройдут различные мастер-классы.

В библиотеке «Кругозор» (пр. Бутомы, 7) на 14.00 назначено открытие праздника «Мы - дети живой планеты!».

В городском краеведческом музее воспитанников интернатных учреждений на базе выставки «IT-древности» познакомят художественными технологиями будущего. Занятие называется «От пера до 3D-технологий».

На площадке у ЦУМа с 12.00 до 14.00 пройдёт концертно-игровая программа, посвящённая Дню защиты детей. Ожидаются концерт музыкального театра «Дети ИКS», выступления воздушной гимнастки Софии Абрамовской, а также игры, конкурсы, эстафеты и т.д.

Праздничный день завершится акцией «Dreamflash» от Молодёжного центра Северодвинска. Она пройдёт в Приморском парке напротив бульвара Строителей. Начиная с 17 часов там развернутся мастер-классы, игры и шоу мыльных пузырей.

Состоится открытие проекта «Солнечный двор». Организаторы ждут родителей с детьми и детей с родителями, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.