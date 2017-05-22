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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/31/51035.html

Общество

В июне архангелогородцам не будут выставлены счета за отопление

В июне архангелогородцам не будут выставлены счета за отопление
Отопительный сезон в Архангельска решено было продлить до 5 июня. Заместитель главы города по городскому хозяйству Виталий Акишин прокомментировал, каким образом проводятся расчеты с теплоснабжающими организациями в подобных ситуациях.

—В домах, где установлены приборы учета, оплата производится только по факту потребленной тепловой энергии. Если же здание не оборудовано таким прибором, то счета за июнь не должны выставляться, так как потребители уже оплатили по нормативу за 9 месяцев отопительного сезона. 

Эта позиция согласована с Государственной жилищной инспекцией и прокуратурой. И сегодня она еще раз обсуждалась с представителями теплоснабжающих компаний на совещании. Информация о том, что жителям придется оплачивать за весь июнь, не соответствует действительности, – подчеркнул Виталий Акишин. Об этом сообщает портал "Правда Севера".

Вчера 14:42

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Комментарии
vlad1950, вчера 15:20

а что все вполне позакону
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