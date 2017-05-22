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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/31/51033.html

Общество

На улице Павла Усова ограничат движение транспорта

На улице Павла Усова ограничат движение транспорта
Ремонт дорожного полотна на улице Павла Усова внесет коррективы в движение транспорта.

На период проведения ремонтных работ ЗАО «АГСУМ» с 5 по 11 июня закрывается для движения всех видов транспорта улица Павла Усова от проспекта Московского до ул. Ильинская, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Вчера 11:57

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