Основатель Детской школы народных ремёсел Владимир Бурчевский уходит на заслуженный отдых

Основатель и бессменный руководитель Детской школы народных ремёсел Владимир Бурчевский покидает этот пост в связи с уходом на заслуженный отдых. В октябре прошлого года Владимиру Николаевичу исполнилось 70 лет, и сейчас он решил передать дело всей своей жизни в руки молодых.

Как рассказал Владимир Бурчевский, со своим детищем он не расстается. Детская школа народных ремёсел является областным ресурсным центром по декоративно-прикладному творчеству. Обучение идёт по 12 направлениям народного творчества. Секреты ремёсел постигают в 25 творческих мастерских в 14 городах и районах области. Педагоги и ученики школы являются участниками и призёрами многих фестивалей, выставок, конкурсов как в России, так и за рубежом.

Народный мастер возглавит попечительский совет школы ремёсел. Кроме того, есть и творческие планы.

—Буду писать книгу о мастерах, чтобы через их историю раскрыть суть ремесла. Думаю, это будет интересно и детям, и взрослым, – поделился Владимир Николаевич.

Список регалий Владимира Бурчевского велик: народный мастер России, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования, лауреат общественной награды «Достояние Севера», почётный гражданин города Архангельска.

За 27 лет школа Бурчевского, как ее чаще всего называют, стала центром декоративно-прикладного искусства Архангельской области, визитной карточкой столицы Поморья.

За это время здесь прошли обучение тысячи мальчишек и девчонок, подготовлено 814 мастеров, около четырёх тысяч подмастерьев и около 1 750 мастеровых. За долгие годы многие ученики сами стали педагогами школы, - сообщает пресс-служба правительства области.