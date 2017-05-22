В Поморье сформирован первый всероссийский медицинский отряд

Завершился конкурс на право участия в работе первого медицинского отряда под названием «Коллеги», бойцы которого с 10 июля будут работать в медучреждениях Архангельска в качестве младшего и среднего медицинского персонала.

По результатам отбора в состав отряда вошли представители из 12 регионов страны: Архангельская, Орловская, Новосибирская, Нижегородская, Челябинская, Кемеровская, Новгородская, Иркутская, Ростовская области, Республики Башкортостан и Татарстан, а также Красноярский край.

Как рассказала командир медицинского отряда Любовь Валькова, ребята будут трудиться в качестве младшего и среднего медицинского персонала на базе двух главных больниц Архангельска.

«Очень приятно, что студенты из разных регионов России съедутся в наш славный город. Уверена, что этот опыт запомнится ребятам, и они уедут с полным багажом знаний, эмоций, впечатлений и, конечно же, знакомств», - сказала Любовь Валькова.

Помимо работы ребят ждет большая культурная программа, насыщенная различными мероприятиями.

Добавим, что 15 июня в Архангельске состоится традиционное открытие очередного трудового сезона, - сообщает «Штаб молодёжных трудовых отрядов Архангельской области».