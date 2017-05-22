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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/31/51027.html

Общество

Прокуратура потребовала не выключать батареи. Мэрия подчинилась

Прокуратура потребовала не выключать батареи. Мэрия подчинилась
Администрацией города было принято решение завершить отопительный сезон 31 мая. Прокуратура Архангельска обнаружила, что это распоряжение незаконно.

Оно противоречит правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах, утвержденным постановлением Правительства РФ.

Там указано, что отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого температура воздуха была выше 8 градусов Цельсия.

По информации ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 30 мая, с 22 по 29 мая среднесуточная температура в городе не превышала 8 градусов, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В связи с этим прокурором Архангельска вынесен протест на указанное распоряжение главы администрации. Мэрия же, в свою очередь, приняла решение перенести сроки окончания отопительного сезона. Расхолаживать систему начнут 6 июня.

"Погода в Архангельске остается неустойчивой, прогнозы синоптиков меняются почти ежедневно. На сегодняшний день мы видим, что устойчивое потепление, которое позволяет комфортно жить без отопления, прогнозируется на 6 июня. Необходимо оставить запас времени для проведения ремонтных работ теплоснабжающим организациям, поскольку к 1 сентября сети должны быть готовы к новому отопительному периоду", - отметил заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин.

Вчера 10:34

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Комментарии
Лось, вчера 11:26

Ну вот всё и наладилось. А сколько паники было. Хорошая новость с утра к чашке кофе

Непроурор, вчера 11:52

Ну спасибо прокуратура, зимой померзнем, что вы делать будете? Печки топить?

Я, вчера 11:53

Ну почему люди вечно всем недовольны? Отключили отопление - ныли что замерзнут, решили не отключать - опять недовольны чем-то.

Гражданин, вчера 13:26

Прокурору действительно спасибо. Есть ещё вменяемые чиновники. А тепло снабжающим компаниям, наверно, можно пока заняться другими, не менее важными работами (их в городе полным-полно).

vlad1950, вчера 15:06

получается так 1- что ничего само мобой не работает надлежащим образом и 2 а куда прокуратура раньше смотрела тоже ждала команды сверху

тепло, вчера 15:44

Отлично, в счет все равно не включат, лишь бы не продлили.

гость, вчера 17:14

Так наша мэрия (администрация города) один только вред населению делает в последний год. То ли от безграмотности нынешнего руководства или из вредности, непонятно.

Вася, вчера 21:26

Прокуратура в здравом уме и трезвой памяти,в отличии от мэра и мэрских прихвостней.

Елена, вчера 21:41

В нашем доме на Дзержинского 1, корпус 3 отключили сегодня и отопление и горячую воду.
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