Прокуратура потребовала не выключать батареи. Мэрия подчинилась

Оно противоречит правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах, утвержденным постановлением Правительства РФ.
Там указано, что отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого температура воздуха была выше 8 градусов Цельсия.
По информации ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 30 мая, с 22 по 29 мая среднесуточная температура в городе не превышала 8 градусов, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В связи с этим прокурором Архангельска вынесен протест на указанное распоряжение главы администрации. Мэрия же, в свою очередь, приняла решение перенести сроки окончания отопительного сезона. Расхолаживать систему начнут 6 июня.
"Погода в Архангельске остается неустойчивой, прогнозы синоптиков меняются почти ежедневно. На сегодняшний день мы видим, что устойчивое потепление, которое позволяет комфортно жить без отопления, прогнозируется на 6 июня. Необходимо оставить запас времени для проведения ремонтных работ теплоснабжающим организациям, поскольку к 1 сентября сети должны быть готовы к новому отопительному периоду", - отметил заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин.
Ну вот всё и наладилось. А сколько паники было. Хорошая новость с утра к чашке кофе
Ну спасибо прокуратура, зимой померзнем, что вы делать будете? Печки топить?
Ну почему люди вечно всем недовольны? Отключили отопление - ныли что замерзнут, решили не отключать - опять недовольны чем-то.
Прокурору действительно спасибо. Есть ещё вменяемые чиновники. А тепло снабжающим компаниям, наверно, можно пока заняться другими, не менее важными работами (их в городе полным-полно).
получается так 1- что ничего само мобой не работает надлежащим образом и 2 а куда прокуратура раньше смотрела тоже ждала команды сверху
Отлично, в счет все равно не включат, лишь бы не продлили.
Так наша мэрия (администрация города) один только вред населению делает в последний год. То ли от безграмотности нынешнего руководства или из вредности, непонятно.
Прокуратура в здравом уме и трезвой памяти,в отличии от мэра и мэрских прихвостней.
В нашем доме на Дзержинского 1, корпус 3 отключили сегодня и отопление и горячую воду.