Прокуратура потребовала не выключать батареи. Мэрия подчинилась

Администрацией города было принято решение завершить отопительный сезон 31 мая. Прокуратура Архангельска обнаружила, что это распоряжение незаконно.

Оно противоречит правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах, утвержденным постановлением Правительства РФ.

Там указано, что отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого температура воздуха была выше 8 градусов Цельсия.

По информации ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 30 мая, с 22 по 29 мая среднесуточная температура в городе не превышала 8 градусов, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В связи с этим прокурором Архангельска вынесен протест на указанное распоряжение главы администрации. Мэрия же, в свою очередь, приняла решение перенести сроки окончания отопительного сезона. Расхолаживать систему начнут 6 июня.

"Погода в Архангельске остается неустойчивой, прогнозы синоптиков меняются почти ежедневно. На сегодняшний день мы видим, что устойчивое потепление, которое позволяет комфортно жить без отопления, прогнозируется на 6 июня. Необходимо оставить запас времени для проведения ремонтных работ теплоснабжающим организациям, поскольку к 1 сентября сети должны быть готовы к новому отопительному периоду", - отметил заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин.