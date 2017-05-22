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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/31/51022.html

Общество

В Северодвинске начнет работу спортивно-трудовой лагерь

В Северодвинске начнет работу спортивно-трудовой лагерь
Фото пресс-службы администрации Северодвинска
Летний лагерь спортивно-трудовой направленности начнёт свою работу 2 июня в северодвинской школе №16.

В 10.00 трудовой десант численностью 30 человек отправится на берег Театрального озера на проспекте Труда. Ребятам предстоит убрать мусор на обширной территории, которая не принадлежит муниципалитету. Они начнут от места, где горожане кормят уток, пойдут в сторону путепровода, уберут отходы под ним до железнодорожных путей.

Мероприятие пройдёт в рамках всероссийского экологического субботника «Зелёная Весна» и Всероссийской экологической акции «Водным объектам - чистые берега!», - сообщает пресс-служба администраии Северодвинска. 

Вчера 08:25

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