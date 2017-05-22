В Архангельске начался ремонт Набережной Георгия Седова

Свидетелями погружения первого шпунта в основание обновлённой набережной Седова стали представители правительства региона, областного Собрания депутатов, мэрии Архангельска и жители Соломбалы.

Как отметил министр строительства и архитектуры Архангельской области Михаил Яковлев, о необходимости укрепления берегов в Соломбале и строительства новой набережной говорили с начала 2000-х годов.

—Символично, что старт работам на таком значимом для жителей города объекте дан в год 80-летия Архангельской области, – подчеркнул Михаил Яковлев. – Этот проект – в числе приоритетных. Ход его реализации и выполнение всех требований контракта будет под постоянным контролем.

По словам председателя комитета по промышленной политике, транспорту, связи и экологии областного Собрания депутатов Эрнеста Белокоровина, реализация проекта в Соломбале началась благодаря совместным усилиям губернатора Игоря Орлова, правительства региона и депутатского корпуса.

Проект рассчитан на три года. Берега должны быть укреплены на участке протяжённостью более 850 метров от улицы Маяковского до улицы Кедрова. Общая сумма финансирования превысит 500 млн рублей.

Михаил Яковлев сообщил, что реализация мероприятий планируется в два этапа:

Главная задача первого этапа – предотвратить разрушение берега и обеспечить безопасность жителей и объектов инфраструктуры.

По информации заместителя министра природных ресурсов и ЛПК региона Анны Копосовой, причинами разрушения берега стали воздействие сильных течений и льда во время ледохода, а также волн в период штормов.

Второй этап предполагает строительство двухуровневой набережной. Михаил Яковлев подчеркнул, что этот объект будет построен в соответствии с самыми современными стандартами. Здесь появятся зелёные площадки, скамейки, вазоны для цветов и спуски к воде, оборудованные пандусами.

По словам Анны Копосовой, это важное событие и в рамках проведения Года экологии. Благодаря созданию новой комфортной прогулочной зоны, где буквально на каждом шагу будут стоять урны, должно прекратиться захламление набережной Седова, - сообщает пресс-служба областного правительства.