В областном центре продолжают бороться с несанкционированными свалками

На еженедельной городской планерке вновь обсудили необходимость вести работы по ликвидации несанкционированных свалок во всех округах города.

В Октябрьском округе уже устранен беспорядок на территории, прилегающей к детскому саду № 135 «Дюймовочка» и домам №138, 140/1 по пр. Троицкий, а также №17 по улице Гайдара.

В рамках субботников инициативная группа жильцов во главе с народным инспектором Ниной Кобылко устроили настоящую генеральную уборку, приведя в порядок не только территорию, но и расчистив подвалы домов. Почти весь мусор, как крупный, так и мелкий, был незамедлительно вывезен.

Вскоре этот уголок Архангельска станет еще уютнее, ведь сейчас там вовсю идет подготовка палисадников и клумб под посадку.

Кроме того, в ходе акции «Выходи свой двор убрать» в округе Варавино-Фактория была ликвидирована несанкционированная свалка на ул. Зеленой. Аналогичные работы продолжаются и в других округах города, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.