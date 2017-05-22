Компания UTair возобновила рейсы Москва-Архангельск С 29 мая авиакомпания UTair возобновила ежедневные рейсы из Москвы в Архангельск в рамках развития программы региональных авиаперевозок. Полеты осуществляются на комфортабельных лайнерах Boeing 737-500 в компоновке бизнес- и экономического классов согласно следующему расписанию: "Мы возобновили рейсы из Архангельска во Внуково после перерыва и рады предложить жителям Севера новые возможности для путешествий в Москву и другие города благодаря удобным стыковкам во Внуково. Кроме того, наши привлекательные цены на перелеты в Архангельск делают Север доступнее как для туристов, так и для деловых пассажиров. На сегодняшний день минимальная стоимость билета в одну сторону по тарифу "Лайт" на данном направлении составляет 3 235 руб.", - прокомментировал президент "ЮТэйр" - Пассажирские авиалинии" Алексей Будник Нашли ошибку? Выделите текст,

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