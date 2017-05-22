В Архангельске вышел в свет заключительный том Поморской энциклопедии

Торжественная презентация заключительного тома уникального издания состоялась в Северном (Арктическом) федеральном университете. Символично, что он был издан в год 80-летия образования Архангельской области и стал достойным подарком к юбилею родного края.

Пятый том Поморской энциклопедии объединил материалы об Архангельской области в её современных границах и о существующих территориальных образованиях – Ненецком автономном округе, городах и районах области, их особенностях, природных условиях, историческом развитии, современной экономической обстановке, социальной инфраструктуре.

Особое место в энциклопедии занимают материалы о людях, которые оставили значительный след в истории нашего края. Биографические статьи тома посвящены как уроженцам Поморья, так и тем, для кого Север стал второй родиной.

Среди них – Герои Советского Союза, кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, участники революций и войн, общественные и государственные деятели, деятели науки, культуры, искусства, заслуженные и почётные работники разных отраслей.

Работа над заключительными томом Поморской энциклопедии, начиная от замысла до воплощения, длилась девять лет, с 2008 года.

Это издание стало рекордным по многим показателям. Над ним работали 1130 авторов, объём тома составил 1 007 страниц на которых поместились 2 855 статей, в том числе 1 485 биографий.

—Сегодня мы можем сказать – Поморская энциклопедия стала достоянием нашей земли! – сказал председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.

Во время презентации пятого тома Поморской энциклопедии состоялось награждение почётными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами членов редакционной коллегии и авторов, которые внесли большой вклад в подготовку издания.