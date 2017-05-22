ГИБДД просит продумывать свои маршруты заранее, возможно скопление автомобилей в пиковые часы.
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Вторник, 30 мая, 21:24
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/30/51008.html
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В Архангельске перекроют движение по улице Гагарина
В связи с ремонтом участка теплотрассы с 1 июня до 16 июля 2017 года будет перекрыто движение по улице Гагарина со стороны дома 39 от улицы Розинга до проспекта Обводный канал.
ГИБДД просит продумывать свои маршруты заранее, возможно скопление автомобилей в пиковые часы.
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