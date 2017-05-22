Новости дня

В Архангельске начался ремонт Набережной Георгия Седова

В областном центре продолжают бороться с несанкционированными свалками

Утвержден новый график отключения горячей воды

В Вельском районе произошёл крупный пожар в "заброшке"

Мобильная версия 16+

Вторник, 30 мая, 21:24

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/30/51008.html

Общество

В Архангельске перекроют движение по улице Гагарина

В Архангельске перекроют движение по улице Гагарина
В связи с ремонтом участка теплотрассы с 1 июня до 16 июля 2017 года будет перекрыто движение по улице Гагарина со стороны дома 39 от улицы Розинга до проспекта Обводный канал.

ГИБДД просит продумывать свои маршруты заранее, возможно скопление автомобилей в пиковые часы.

Сегодня 12:48

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Утвержден новый график отключения горячей водыСегодня 16:06

Архангельский центр занятости задолжал сотрудникам 890 тысяч рублейСегодня 14:53
3 комментария

Из Архангельска в Анапу отправится первый детский поездСегодня 12:04

80 лучших людей Архангельской области: Виктор ПановСегодня 09:26
7 комментариев

Годзиш работает лучше Ройзмана. Обнародован очередной рейтинг мэровВчера 14:20
14 комментариев

Общество

В Архангельске начался ремонт Набережной Георгия СедоваСегодня 16:58

В областном центре продолжают бороться с несанкционированными свалкамиСегодня 16:10
3 комментария

Утвержден новый график отключения горячей водыСегодня 16:06

Компания UTair возобновила рейсы Москва-АрхангельскСегодня 13:34

В Архангельске вышел в свет заключительный том Поморской энциклопедииСегодня 12:55
1 комментарий

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Как вы думаете, будет ли в Архангельске теплое лето?
Результаты
Новости рубрик

В Архангельске начался ремонт Набережной Георгия Седова

В областном центре продолжают бороться с несанкционированными свалками

Утвержден новый график отключения горячей воды

Компания UTair возобновила рейсы Москва-Архангельск

В Архангельске вышел в свет заключительный том Поморской энциклопедии

В КРАО прошел день открытых дверей

«Нордавиа» дарит скидку до 30% для отличного летнего отдыха с друзьями

В январе-апреле заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 870,9 тыс. м³

Северные пчеловоды предлагают правильный мёд

Коллективный договор АЦБК за 2016 г. выполнен в полном объёме

«Единая Россия» завершила предварительное голосование

Годзиш работает лучше Ройзмана. Обнародован очередной рейтинг мэров

Виталий Фортыгин: «Единая Россия» выполняет свои обязательства перед избирателями

«Единая Россия» мобилизует свои ряды

Прелести пиара. Матвиенко похвалила Павленко

В Вельском районе произошёл крупный пожар в "заброшке"

В Архангельске огласили приговор по уголовному делу о похищении женщины

Архангельский центр занятости задолжал сотрудникам 890 тысяч рублей

На Варавино произошёл пожар в частной бане

Житель Котласа забил собутыльника до смерти

В Северодвинске прошло открытое первенство по велоспорту

Спортсмен из Архангельской области Владимир Гришаев стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Александр Насонов вступил в ряды «Водника»

В Архангельске прошёл мастер-класс для юных хоккеистов

В Архангельске соревновались юные футболисты

Столица Поморья присоединится к фестивалю уличного кино

В городе корабелов прошёл концерт "Белые ночи Северодвинска"

В Архангельске показали спектакль о расстреле царской семьи

Плесецкой библиотеке собрали 4500 книг

В Добролюбовке пройдет "День с библиотекой"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru