Из Архангельска в Анапу отправится первый детский поезд

Сегодня из Архангельска в Анапу отправляется первый детский поезд. В нем на отдых к морю едут 190 юных северян.

Перед отправлением детского поезда, в 20 час. 45 мин., на втором этаже железнодорожного вокзала Архангельска состоится урок безопасности. Урок пройдет в игровой форме, в качестве учителей выступят аниматоры в костюмах клоуна и обезьянки.

В рамках урока ребятам расскажут о правилах поведения на железной дороге. О тяжелых последствиях, к которым могут привести шалости, невнимательность и чрезмерное увлечение мобильными устройствами. Проверят полученные знания с помощью викторины. Детям раздадут памятки и тематические сувениры, которые позволят закрепить полезную информацию в пути следования.