В Лявле прошел ежегодный праздник «Николин День»

28 мая в деревне Новинки (Лявля) Приморского района Архангельской области состоялся ежегодный праздник «Николин день», названный в память святого, Николая Чудотворца.

Русские люди верили, что святой Николай помогает людям и без специального обращения к нему. Николай Чудотворец считался хорошим целителем, а среди знахарей было распространено мнение, что «Николин день» – самый благоприятный для лечения тяжелых заболеваний.

В этом году праздник «Николин день» в Лявле посетило более 400 человек.

«Николин день» начался с традиционного богослужения и крестного хода в храме Успения Пресвятой Богородицы. На импровизированной сцене Лявленского Дома культуры выступили творческие коллективы из Примоского района, представители Пинежского, Мезенского, Лешуконского землячеств и Украинской национально-культурной автономии, жители Узбекистана, Туркменистана, Индии и Индонезии, в том числе иностранные студенты двух крупнейших ВУЗов Северо-Запада России. Несмотря на погоду, лица людей светились улыбками и радостью. Каждый из гостей хоть раз, да сплясал в хороводе веселого праздника.

Желающие смогли продегустировать национальные блюда: шашлык, украинское сало и вареники, поморскую уху, узбекский плов, индийские пироги из нута и чечевицы, а также получить уроки национального творчества на мастер-классах: спеть украинские песни вместе с бандуристами, научиться писать иероглифы, украсить свое тело «мехенди» - восточной росписью хной.

На ярмарке была представлена продукция местных товаропроизводителей: саженцы, украшения, сувениры, различные предметы ручной работы, козули, молоко и творог. В рамках мероприятия прошёл конкурс «Заморочки из бочки» и «Госпожа шаньга». Победителей выбирали путём дегустации огурцов и шанег.

Участников и гостей праздника поздравили глава муниципального образования «Приморский муниципальный район» Валентина Рудкина, пожелавшая всем радостей, веселья и мира. А также заместитель председателя Архангельского областного собрания депутатов, Юрий Сердюк, председатель районного Собрания депутатов, Александр Авилов, заместитель председателя районного Собрания, Дмитрий Дорофеев, председатель совета национальностей Архангельска и Архангельской области, Рим Калимуллин.