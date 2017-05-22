Заслуженный тренер России Валерий Газзаев встретился с архангельскими студентами

Заслуженный тренер России, заместитель председателя комитета госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев посетил Архангельск.

На встрече со студентами он рассказал о своем отношении к чемпионату мира по футболу 2018 года и дал прогноз выступлению на нем нашей сборной. Заслуженный тренер сказал, что Кубок конфедераций покажет уровень отечественной команды.

Отвечая на другие вопросы, эксперт сообщил, что положительно относится к натурализации иностранных спортсменов, а также сказал, что считает победу «Спартака» на Чемпионате России вполне заслуженной.Кроме прочего, Валерий Георгиевич заявил, что слух о его обещании сбрить усы после победы ЦСКА в кубке УЕФА — это журналистская «утка», - сообщает пресс-служба САФУ.

В ходе общения с участниками встречи эксперт также дал рекомендацию начинающим тренерам:«Надо развивать личные качества каждого игрока. Конечно, если речь о тренере детско-юношеской команды, то он должен любить детей. Работа тренера — это вдохновение».

Гость вручил мячи с автографом авторам трех самых интересных вопросов, провел фото- и автограф-сессию с поклонниками, а также принял памятные подарки от САФУ и оставил запись в книге почётных гостей.«Для меня большая честь выступать здесь. Вам очень повезло, что вы учитесь в университете, который носит имя Ломоносова. Желаю вам дорасти до уровня этого гения. Хочу также пожелать вам достичь высот как в спортивной, так и в профессиональной деятельности, но без амбиций и трудолюбия добиться успеха сложно. К своей мечте надо стремиться», — напутствовал студентов Валерий Газзаев.