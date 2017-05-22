В областном центре продолжается ремонт дорог

По словам директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Петра Чечулина, на сегодняшний день сделан уже большой объём работы, проведен ямочный ремонт литым асфальтом.

С наступлением относительно теплой и сухой погоды ЗАО «АГСУМ» приступил к ремонту картами.

В конце прошлой недели проведена подготовка методом фрезерования всего проезда Приорова от улицы Гайдара до Воскресенской. Сейчас выравнивают средний слой дорожного полотна, чтобы через несколько дней приступить к заливке нового верхнего слоя. Следующим объектом, подлежащем ремонту картами, станет улица Павла Усова, где уже идёт подготовка дороги, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Кроме того, как сообщил директор ЗАО «АГСУМ» Владимир Тихонов, часть дорог областного центра будет отремонтирована струйно-инъекционным методом, когда эмульсию смешивают с мелким щебнем и под напором заливают получившийся асфальт, устраняя деформацию на дорогах. Его преимущество в том, что не требуется предварительной подготовки дорог.