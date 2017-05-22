Самолёт авиакомпании "Россия" назвали именем Архангельска

Авиакомпания «Россия» присвоила воздушному судну Airbus A320 с бортовым номером VP-BWI имя «Архангельск» в честь столицы Поморья.

Лайнер теперь украшен названием и гербом города - на золотом фоне в синем одеянии с огненным мечом и щитом изображен летящий Архангел Михаил, побеждающий дьявола, что символизирует победу сил добра над силами зла.

Для «России» наш город является одной из важных точек в географии полетов. В 2016 году через Архангельск авиакомпания выполнила около 1,5 тысяч рейсов, перевезя на них в Северную столицу более 130 тысяч пассажиров.

Самолет «Архангельск» имеет стандартную для «России» компоновку, рассчитанную на перевозку 168 пассажиров: 12 пассажиров в бизнес-классе и 156 – в экономическом. Планируется, что обновленный лайнер будет совершать полеты на внутренних и международных воздушных линиях.