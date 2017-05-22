Отопительный сезон в Архангельске закончится 31 мая

По словам директора департамента городского хозяйства Никиты Кривонкина, принятию решения способствовала необходимость срочно начать ремонтные работы по подготовке города к следующему осенне-зимнему сезону.
С 1 по 5 июня пройдут гидравлические испытания, в связи с чем будет отключено горячее водоснабжение по всему городу. График отключения горячего водоснабжения по районам будет скорректирован и опубликован на официальном портале МО "Город Архангельск".
Отмазка нелепая у Кривонкина, так и скажите, что топить нечем, а то испытания им там на пять дней именно с 1 июня делать надо.
Дак город большой, за лето всё не успеть
Непонятно - успеет ТГК-2 сделать ремонты и дать хотя бы горячую воду к 1 сентября? Собственно это самый банальный журналисткий вопрос, который должен возникнуть у главного редактора данного сайта. Правда его друг из ТГК-2 уже не проконсультирует. Ибо уже не работает там...
Скунс снова с нами. Как всегда срет в комментах