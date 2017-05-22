Отопительный сезон в Архангельске закончится 31 мая Несмотря на то, что погода до сих пор стоит прохладная, отопительный сезон в Архангельске решено было завершить в последний день мая. По словам директора департамента городского хозяйства Никиты Кривонкина, принятию решения способствовала необходимость срочно начать ремонтные работы по подготовке города к следующему осенне-зимнему сезону. С 1 по 5 июня пройдут гидравлические испытания, в связи с чем будет отключено горячее водоснабжение по всему городу. График отключения горячего водоснабжения по районам будет скорректирован и опубликован на официальном портале МО "Город Архангельск". Нашли ошибку? Выделите текст,

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