Участники экспедиции на теплоходе "Андрей Осипов" вернулись в Архангельск

Участники экспедиции прошли по Белому и Баренцеву морям, достигли архипелага и провели работы по госзаданию Минприроды России.

По словам руководителя экспедиционной группы Марии Гаврило,были проведены судовые наблюдения за птицами и млекопитающими. Зарегистрировано 13 встреч белого медведя: всего 23 особи, включая три выводка и три гонных пары.

«Особо порадовала встреча гренландского кита во льдах, в зоне ледовой кромки. Ранее весной мы наблюдали этих редких животных в полыньях западной части архипелага, а теперь обнаружили и в акватории к юго-востоку от ЗФИ, – сообщила Мария Гаврило. – В заливе Матусевича у острова Греэм-Белл мы провели учёт нерпы на припае в зоне видимости с судового мостика. В это время года, в период линьки, в хорошую погоду тюлени отдыхают у своих лунок. В этом году, правда, максимальное количество учтённых животных было в 1,5 раза меньше, чем в 2013-м в это же время».

Во время стоянки судна в дрейфе – в ожидании ледокола «Новороссийск» для последующего сопровождения, а также во время разгрузки – участники экспедиции взяли пробы зоопланктона и фитопланктона в зонах ледовой кромки и припайных льдов. Эти работы проведены в рамках цикла, начатого ещё в 2014 году.

Кроме того, в рамках соглашения о сотрудничестве с САФУ были отобраны пробы морского льда, айсбергового льда и снега для химического анализа, выявления и оценки фоновых концентраций стойких органических загрязнителей.

В составе группы была студентка СПбГУ Юлия Давыдова, которая проходила в нацпарке учебно-производственную практику. В ходе ежедневных теоретических и практических занятий под руководством к.б.н. Марии Гаврило она познакомилась с основами безопасности работы в Арктике, методами наблюдений птиц и млекопитающих, фиксации полевых данных и отбора проб, с разнообразием арктической фауны, основными местообитаниями.

С погодой участникам экспедиции повезло: слабый мороз, температура воздуха около 5 градусов ниже нуля, в целом маловетреная и порой солнечная погода, а также довольно лёгкая ледовая обстановка позволили провести рейс без задержек и выполнить большинство запланированных научных работ.

«Весна на ЗФИ уже чувствуется, хотя бы по тому, что на Греэм-Белле нами были встречены пуночки, несмотря на то, что вокруг стоял ещё крепкий припай и весь остров был покрыт снегом. А настоящие морские птицы, которые гнездятся на базарах Земли Франца-Иосифа: кайры, люрики, моевки, глупыши, бургомистры – все уже давно на месте, откармливаются в море перед началом гнездования. А вот гагары, казарки и кулики пока не прилетели на архипелаг, им для гнездования и кормёжки нужны хотя бы небольшие участки свободной от снега суши», – рассказала Мария Гаврило.

Продолжение научных работ национального парка на территории архипелага Земля Франца-Иосифа запланировано на лето, - сообщает пресс-служба национального парка «Русская Арктика».