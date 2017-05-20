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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/29/50981.html

Общество

В Архангельске прошла военно-спортивная игра «Салют»

В Архангельске прошла военно-спортивная игра «Салют»
Фото пресс-службы центра "Патриот"
8 команд средних профессиональных учреждений образования приняли участие в финале военно-спортивной игры «Салют». Соревнования были посвящены 80-летию Архангельской области и состоялись на базе Архангельского техникума водных магистралей им. Орешкова.

Силу и сноровку ребята демонстрировали в ходе различных этапов игры: упражнения с гирями, стрельбе из пневматической винтовки, сборке-разборке автомата, эстафете, подтягивании.  

В рамках игры состоялась церемония вступления в ряды юнармейцев ребят из военно-патриотического клуба "Белый медведь".

В итоге баталий спортивная удача улыбнулась команде Архангельского политехнического техникума. Второе место у представителей Архангельского техникума водных магистралей имени Орешкова. Бронза досталась Северодвинскому техникуму социальной инфраструктуры.

Победители отмечены дипломами и грамотами, ценными подарками, - сообщает пресс-служба центра "Патриот".

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