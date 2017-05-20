В Архангельске прошла военно-спортивная игра «Салют»

Силу и сноровку ребята демонстрировали в ходе различных этапов игры: упражнения с гирями, стрельбе из пневматической винтовки, сборке-разборке автомата, эстафете, подтягивании.
В рамках игры состоялась церемония вступления в ряды юнармейцев ребят из военно-патриотического клуба "Белый медведь".
В итоге баталий спортивная удача улыбнулась команде Архангельского политехнического техникума. Второе место у представителей Архангельского техникума водных магистралей имени Орешкова. Бронза досталась Северодвинскому техникуму социальной инфраструктуры.
Победители отмечены дипломами и грамотами, ценными подарками, - сообщает пресс-служба центра "Патриот".