В Архангельске прошла военно-спортивная игра «Салют» Фото пресс-службы центра "Патриот" 8 команд средних профессиональных учреждений образования приняли участие в финале военно-спортивной игры «Салют». Соревнования были посвящены 80-летию Архангельской области и состоялись на базе Архангельского техникума водных магистралей им. Орешкова. Силу и сноровку ребята демонстрировали в ходе различных этапов игры: упражнения с гирями, стрельбе из пневматической винтовки, сборке-разборке автомата, эстафете, подтягивании. В рамках игры состоялась церемония вступления в ряды юнармейцев ребят из военно-патриотического клуба "Белый медведь". В итоге баталий спортивная удача улыбнулась команде Архангельского политехнического техникума. Второе место у представителей Архангельского техникума водных магистралей имени Орешкова. Бронза досталась Северодвинскому техникуму социальной инфраструктуры. Победители отмечены дипломами и грамотами, ценными подарками, - сообщает пресс-служба центра "Патриот". Нашли ошибку? Выделите текст,

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