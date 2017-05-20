Глава МО "Соловецкое" Тютюков: Соловки не готовы к увеличению туристов летом

Интересное признание на своей странице в Фейсбуке сделал глава МО "Соловецкое" Евгений Тютюков. Он считает, что инфраструктура архипелага крайне изношена и не готова к большему наплыву туристов.

Вот что дословно написал Тютюков: "Как ни парадоксально, но сейчас Соловки к увеличению туристов в летний период просто не готовы, нагрузка итак запредельная, - при этом, находясь на архипелаге, туристы испытывают определенные неудобства, вызванные нестабильным водоснабжением (действующий водопровод изношен более чем на 80%, постоянно происходят прорывы), канализации практически нет - все сливается в бухту, запах рядом с которой просто невероятный. Дороги, действительно, разбиты и перекопаны. При чем, перекапывать их будут еще не раз. Мусора выше крыши...

Всему есть предел, и желание сохранить природу архипелага, минимизировать вред, наносимый ей человеком, я считаю, должно быть на первом месте, после желания зарабатывать на увеличении турпотока", - подчеркнул Тютюков.

Как отмечают эксперты туриндустрии, на Соловках, кроме проблемы сохранения уникальной природы, есть и другие препятствия для развития туризма. Например, возможность добраться. Авиаперелет весьма недешевый - более 5 тысяч рублей в одну сторону. Есть возможность добраться от Кеми по морю, но этот путь достаточно долгий (с учетом проезда на поезде от Архангельска). Весьма недешевые на Соловках гостиницы, а до недавнего времени существовала проблема с местами в них. Также на Соловках есть проблема с обналичиванием денег черз банковские терминалы. Ну и, наконец, есть проблема с ассортиментом продуктов. Эти факторы останавливают желающих отправиться отдыхать на Соловки.