Ученый из Архангельска запатентовал изобретение, позволяющее создать облака на Марсе

На днях Александр Попов, член Международной академии авторов научных открытий и изобретений, получил два новых патента. Сам он их называет прагматичными и изощренными.

—Работа над изобретениями для освоения Марса перестала носить романтический или тем более фантастический характер, – пояснил изобретатель. – Теперь я уже думаю, как изобретения сделать более практичными и дешевыми для внедрения.

Архангельский ученый предлагает использовать марсианские полярные шапки, которые состоят из твердого углекислого газа и немного водяного льда. Они сезонно переходят в газообразное состояние, оставляя на поверхности водяной лед. Гелиоконцентраторами водяной лед можно перевести в пар, который образует туман или облака. Вода на Марсе кипит при температуре два градуса по Цельсию, потому, что давление там в сто раз ниже, чем на Земле. Туман или облака усиливают встречное тепловое излучение атмосферы Марса. И таким образом можно управлять марсианской погодой.

Еще один новый патент, связанный с управлением погодой, называется «Способ формирования озоновой защиты в атмосфере Марса», - сообщает портал "Правда Севера".

Необходимость изобретения Александр Федорович объяснил так:

—Если я решил накачать атмосферу углекислым газом, то логично организовать защиту озоновым слоем, осваиваемой территории. Для этого предлагаю использовать пылевые бури. В атмосфере Марса располагается полый металлический трос, изнутри которого через поры выделяется азотная кислота. Трущиеся пылевые частицы электрически заряжают трос, что инициирует электрические разряды в атмосфере, которые ведут к разложению углекислого газа на угарный газ и кислород, из которого образуется озон.