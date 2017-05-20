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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/29/50976.html

Общество

Ученый из Архангельска запатентовал изобретение, позволяющее создать облака на Марсе

Ученый из Архангельска запатентовал изобретение, позволяющее создать облака на Марсе
На днях Александр Попов, член Международной академии авторов научных открытий и изобретений, получил два новых патента. Сам он их называет прагматичными и изощренными.

—Работа над изобретениями для освоения  Марса перестала носить романтический или тем более фантастический характер, – пояснил изобретатель. – Теперь я уже думаю, как изобретения сделать более практичными и дешевыми для внедрения.

Архангельский ученый предлагает использовать  марсианские полярные шапки, которые состоят из  твердого углекислого газа и немного водяного льда.  Они  сезонно переходят в  газообразное состояние, оставляя на поверхности водяной лед. Гелиоконцентраторами водяной лед можно  перевести  в пар, который образует туман или облака.  Вода на Марсе кипит при температуре два градуса  по Цельсию, потому, что давление там  в сто раз ниже, чем на Земле.  Туман или облака усиливают встречное тепловое излучение атмосферы Марса. И таким образом можно управлять марсианской погодой.

Еще один новый патент, связанный с управлением погодой, называется  «Способ формирования озоновой защиты в атмосфере Марса», - сообщает портал "Правда Севера". 

Необходимость изобретения Александр Федорович объяснил так:

—Если я решил накачать атмосферу углекислым газом, то логично организовать защиту  озоновым слоем, осваиваемой территории. Для этого предлагаю  использовать пылевые бури.  В атмосфере  Марса располагается полый  металлический трос, изнутри которого через поры выделяется азотная кислота. Трущиеся пылевые частицы электрически заряжают трос, что инициирует электрические разряды в атмосфере, которые ведут к разложению углекислого газа на угарный газ и кислород, из которого образуется озон.

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