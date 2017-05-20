В областном центре открылся коррекционный центр для детей аутистов

Первые занятия в центре "Азимут" начались 2 мая, сейчас он принял уже более 25 детей из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Холмогорского района.

В помещении на площади 140 квадратных метров размещены кабинеты для коррекционных занятий, музыкальный и спортивный залы, сенсорная комната, которая помогает скорректировать психо-эмоциональное состояние ребёнка.

Центр оснащён современной мебелью и техникой, специальными дидактическими и наглядными материалами для детей-аутистов, спортивным инвентарем, игрушками.

Здесь работают восемь педагогов: дефектологи, психологи, специалист по адаптивной физкультуре и арттерапии, воспитатель и музыкальный работник. Специалисты прошли обучение на лучших площадках страны по мировым методикам лечения аутизма. В дальнейшем их уникальные знания могут быть востребованы для подготовки педагогов детских садов и школ.

По словам директора коррекционного центра «Азимут» Марии Пискуновой,его главная задача – сформировать у детей навыки поведения в быту и учебе, скорректировать нежелательное поведение, оказать психолого-педагогическую поддержку родителям, и в конечном счёте – повысить качество жизни семей, где растут дети с РАС.

Для каждого ребёнка после диагностики разрабатывается индивидуальная программа занятий. Все занятия ведутся бесплатно.

Виктория Поликарпова, мама пятилетнего Андрея, рассказала, что благодаря первым занятиям ребёнок стал более внимательным и усидчивым, называет своё имя, что уже является маленькой победой для таких детей.

Раньше многие родители были вынуждены ездить за свой счет на интенсивные двухнедельные курсы в аналогичный центр в Череповец, что было затратно и не позволяло организовать системное сопровождение детей с аутизмом, - сообщает пресс-служба правительства области.