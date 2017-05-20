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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/29/50971.html

Общество

Архангельские рок-группы гастролируют по Европе

Архангельские рок-группы гастролируют по Европе
Рок-группа Blind Vandal завершила европейский тур. В течение двух недель состоялось девять концертов в России, Латвии, Польше, Германии и Франции, на которых также был представлен сборник хитов виртуозного поморского трио «Gray Taste Kids».

Продюсер фестиваля «Беломор Буги» Александр Мезенцев рассказал, что на этом поездки архангельских рокеров в Европу в этом году не закончатся.

В Норвегии выступит группа «Неизвестный композитор». Свой сет она отыграет на рок-фестивале Bukta в Тромсё, который будет проходить с 22 по 24 июля. Кстати, хедлайнером этого фестиваля является американский музыкальный ветеран, шок-рокер Элис Купер. 

По словам Александра Мезенцева, норвежские организаторы убедили его, что выступить на фестивале должна именно молодая архангельская группа, а не заслуженная, с большим опытом.  

— Я надеюсь, что у всего этого будет продолжение и другие наши коллективы, которые соответствуют международной сцене, выступят в Европе, — отметил Александр Мезенцев. 

Нео-фолк-группа из Архангельска Moon Far Away скоро отправится в  Германию. Поморский коллектив уже во второй раз выступит на фестивале Wave Gotik Treffen в Лейпциге — крупнейшей площадке готической музыки и искусства, - сообщает ИА "Регион 29". 

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