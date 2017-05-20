Ветер южный и юго-восточный, днем на севере и северо-западе области восточный и северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью +2,-3°, днем +4,+9°, на юго-западе области +8,+13°, - сообщает Северное УГМС.
|
Новости дня
Внимание! В Архангельске пропала десятилетняя девочка
В Архангельске прошла военно-спортивная игра «Салют»
Виталий Фортыгин: «Единая Россия» выполняет свои обязательства перед избирателями
Глава МО "Соловецкое" Тютюков: Соловки не готовы к увеличению туристов летом
|
Понедельник, 29 мая, 13:08
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/29/50968.html
|
29 мая юго-восточный ветер принесет в Поморье дожди
РressFoto
В понедельник, 29 мая в Архангельской области сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью в западной половине, днем в большинстве районов дождь.
Ветер южный и юго-восточный, днем на севере и северо-западе области восточный и северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью +2,-3°, днем +4,+9°, на юго-западе области +8,+13°, - сообщает Северное УГМС.
|
Главное
Глава МО "Соловецкое" Тютюков: Соловки не готовы к увеличению туристов летом Сегодня 12:09
Ученый из Архангельска запатентовал изобретение, позволяющее создать облака на МарсеСегодня 11:21
80 лучших людей Архангельской области: Владимир ЛосевВчера 09:30
В Архангельске открыт пограничный пункт базирования катеровПозавчера 17:58
Северный ветер вновь испортил погоду в ПоморьеПозавчера 10:23
Общество
В Архангельске прошла военно-спортивная игра «Салют» Сегодня 12:29
Глава МО "Соловецкое" Тютюков: Соловки не готовы к увеличению туристов летом Сегодня 12:09
Ученый из Архангельска запатентовал изобретение, позволяющее создать облака на МарсеСегодня 11:21
В областном центре открылся коррекционный центр для детей аутистовСегодня 11:13
Архангельские рок-группы гастролируют по ЕвропеСегодня 08:00
Опрос
В Архангельске прошла военно-спортивная игра «Салют»
Глава МО "Соловецкое" Тютюков: Соловки не готовы к увеличению туристов летом
Ученый из Архангельска запатентовал изобретение, позволяющее создать облака на Марсе
В областном центре открылся коррекционный центр для детей аутистов
В КРАО прошел день открытых дверей
«Нордавиа» дарит скидку до 30% для отличного летнего отдыха с друзьями
В январе-апреле заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 870,9 тыс. м³
Северные пчеловоды предлагают правильный мёд
Коллективный договор АЦБК за 2016 г. выполнен в полном объёме
Виталий Фортыгин: «Единая Россия» выполняет свои обязательства перед избирателями
«Единая Россия» мобилизует свои ряды
Прелести пиара. Матвиенко похвалила Павленко
Матвиенко дистанционно оценила потенциал Архангельской области
Внимание! В Архангельске пропала десятилетняя девочка
В Архангельске расследуют дело о гибели несовершеннолетнего
В Архангельске прикрыли клуб азартных игр, расположенный на автобусной остановке
Бухгалтер из Каргополя осуждена за хищение крупной суммы денег
В Нарьян-Маре третьеклассник получил медаль МЧС за спасение сестры
В Архангельске прошёл мастер-класс для юных хоккеистов
В Архангельске соревновались юные футболисты
В Архангельске пройдет фестиваль пляжного волейбола
Архангельские авиамоделисты сразились за кубок города
В Архангельске показали спектакль о расстреле царской семьи
Плесецкой библиотеке собрали 4500 книг
В Добролюбовке пройдет "День с библиотекой"
В деревне Норинская в день рождения Бродского посадили картошку.
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru