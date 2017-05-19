Теплоход "Беломорье" открыл пассажирскую навигацию

В первый рейс по маршруту Архангельск – Пушлахта вышел сегодня пассажирский теплоход «Беломорье». На борту пятнадцать человек, пункты назначения которых – прибрежные деревни Онежского полуострова Летний Наволок и Пушлахта.

Начав навигацию, как и в прежние годы «Беломорье» до середины сентября будет регулярно курсировать от областного центра вдоль Летнего берега до Пушлахты, вдоль Зимнего берега до Койды. Кроме этого, запланированы семь рейсов на Соловки.

Напомню, что это пассажирское судно появилось на Белом море в далеком 2000 году. Тогда лайнеры «Татария», «Буковина», «Юшар» и «Соловки» были списаны из состава флота. Однако потребность в перевозках людей-жителей поморских деревень не исчезла. Выход нашли неожиданный: на плашкоут «Шипицино», которому уже тогда было 20 лет, поставили 40-футовые контейнеры, внутри прикрепили двухъярусные койки. Так грузовое судно получило новую профессию и новое имя – «Беломорье».

С тех пор оно остается единственным на Белом море средством перевозки пассажиров. Насколько такие рейсы важны для местного населения говорит тот факт, что в прошлую навигацию было перевезено 770 пассажиров. О полноценной замене «пассажира»-плашкоута в настоящее время речи не идет, сообщает "Правда Севера".