80 лучших людей Архангельской области: Владимир Лосев

Есть в Архангельске несколько предприятий, которые не стали бы передовыми, если бы не их руководители. Архангельский ликеро-водочный завод за 20 лет директорства Владимира Лосева занял свою нишу под брендом «АЛВИЗ».

Так получилось, что Лосев был тезкой вождя мирового пролетариата. Но архангельский Владимир Ильич, в отличие от всероссийского, не хотел революций и переворотов. Его цель была – поднять свой завод. После скоропостижной кончины Лосева на старинном здании, где размещается АЛВИЗ, в его честь была установлена мемориальная доска. Большая редкость, чтобы так увековечивали память не госдеятеля или ученого, а руководителя коммерческой структуры. Но Лосев был того достоин.

Он родился 18 июля 1946 года в Архангельске. После окончания электротехникума связи работал на различных должностях на городской телефонной станции, был директором ремонтно-механического предприятия треста "Росстройремонт". Заочно окончил Архангельский лесотехнический институт.

В октябре 1983 г. Лосева назначили директором Архангельского ликероводочного завода. В те годы завод не звучал не только на российском, но даже на областном уровне. Обычное такое, ничем не примечательное предприятие. Позднее 20-летку Алвиза 1983-2004 годов назовут «эпохой Лосева».

Как писала Светлана Королева в статье "Юбилей, которого не будет": " Человек, сумевший поднять заваливающуюся, не престижную в ту пору "ликерку", сделавший Архангельский ликеро-водочный завод одним из успешных предприятий не только в области, но и в стране, - сильный руководитель. Сумел сохранить предприятие, выстоять в антиалкогольную кампанию, принесшую немало разорений экономике России. При Лосеве продукция АЛВИЗа получила признание, стала брендом Поморья, символом Архангельска. Завод стал выпускать более 60 наименований продукции, в том числе свыше 18 наименований водок».

Лосев остался во главе предприятия и в тяжелые 90-е годы. АЛВИЗ прошел этапы акционирования, перейдя в частную собственность. Слава Богу, без потрясений и жертв, как это было в лесной и строительной отраслях. "Завод отвечал на любовь взаимностью. Директора знали и любили. Его не боялись, хотя спрашивал со всех строго. Его уважали. А он для коллектива был как отец, к которому шли со всеми проблемами, как производственными, так и личными. Никто и никогда не слышал от Владимира Ильича: "Это твои проблемы, решай их самостоятельно". Он был для всех скалой, опорой, поддержкой. Все чужие беды Лосев пропускал через себя", - писала С.Королева.

С пьянством в России боролись всегда. И цари, и генсеки поступали неумно, предпочитая силовые методы. Последствия массового уничтожения виноградников при Горбачеве наша страна расхлебывает до сих пор, в прямом смысле слова. У Владимира Лосева на этот счет было свое мнение. «Нам всегда сложно. В советскую эпоху один высокопоставленный областной руководитель говорил, что нам легко - водку можно и в сарае делать. Вот ее сейчас там и делают. И какая это продукция? Думаю, пояснять не требуется. История знает суровые примеры, связанные с алкоголем. Наш последний император ввел "сухой закон", а уже через непродолжительное время ему пришлось отречься от престола. К сегодняшнему положению вещей в экономике России вели и антиалкогольные меры приснопамятных времен Горбачева. Наш завод работает на 50 процентов от своей мощности - в этом отрыжка той печально известной кампании…»

Конечно, побороть пьянство невозможно. Лосев, как и другие умные руководители его отрасли, считал, что нужно выпускать качественную продукцию. Кто хочет напиться – обойдет и все запреты, и «сухие законы». Купит дешевое поддельное пойло, а потом, в лучшем случае, окажется на больничной койке. Надо бороться не с водкой, а с проблемами страны, ведущими к повальному пьянству. К сожалению, это мнение обычно стараются не слышать, действуя по-старинке – запретами.

Про Владимира Лосева до сих пор говорят исключительно хорошо. Прошло почти 13 лет со дня смерти, но пришедшие ему на смену руководители в городе практически неизвестны. Как неизвестны и те, кто был до него. Зато «эпоха Лосева» осталась в заводской летописи как время расцвета и созидания.