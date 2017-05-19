Знаменитый тренер Валерий Газзаев посетит САФУ

В рамках визита в Архангельск Валерий Газзаев проведет встречу с ректором САФУ имени М.В. Ломоносова Еленой Кудряшовой и заместителем председателя Государственной Думы ФС РФ Ольгой Епифановой, заслушает доклад «САФУ — территория спорта и здоровья» заведующей кафедрой спортивных дисциплин Высшей школы психологии и педагогического образования Ольги Румянцевой. После официальной части Валерий Георгиевич ответит на вопросы из зала и проведет автограф-сессию.

Встреча с Валерием Газзаевым состоится 29 мая в 15:30 в главном корпусе САФУ (наб.Северной Двины,17, ауд.1409/ауд.1213)