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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/27/50962.html

Общество

Знаменитый тренер Валерий Газзаев посетит САФУ

Знаменитый тренер Валерий Газзаев посетит САФУ
29 мая заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер России Валерий Газзаев встретится со студентами, сотрудниками вуза и спортивной общественностью Архангельской области.

В рамках визита в Архангельск Валерий Газзаев проведет встречу с ректором САФУ имени М.В. Ломоносова Еленой Кудряшовой и заместителем председателя Государственной Думы ФС РФ Ольгой Епифановой, заслушает доклад «САФУ — территория спорта и здоровья» заведующей кафедрой спортивных дисциплин Высшей школы психологии и педагогического образования Ольги Румянцевой. После официальной части Валерий Георгиевич ответит на вопросы из зала и проведет автограф-сессию.

Встреча с Валерием Газзаевым состоится 29 мая в 15:30 в главном корпусе САФУ (наб.Северной Двины,17, ауд.1409/ауд.1213)

Позавчера 20:32

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Комментарии
vlad1950, вчера 20:31

и чем это газай как тренер знаменит мяч верно умел гонять но его тврепы на тренерство явно не хватает он теперь в думе законы кропает там много ему подобных по разуму один мордобоец валуев чего стоит

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