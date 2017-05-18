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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/27/50960.html

Общество

Дворы Архангельска благоустроят по-новому

Дворы Архангельска благоустроят по-новому
В городской администрации состоялось заседание общественного совета по реализации приоритетного национального проекта «Формирование современной городской среды» на территории города.

На повестке дня стоял вопрос об исключении заявки из Маймаксанского округа «Комплексное благоустройство дворовой территории по ул. Школьной, 168, 169,170,171,172» из адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.

— Согласно представленным ГАУ АО «АРЦЦС» замечаниям при проверке объекта выявлено отсутствие ведомости объемов работ. В ходе обследования было установлено, что внутридворовой проезд  пересекается сетями теплоснабжения, на отдельных участках подтоплен талыми и грунтовыми водами, – отметил глава Маймаксанского округа Андрей Хиле. 

На объекте необходимо проводить работы капитального характера, вследствие чего его включение в программу благоустройства будет перенесено на более поздний срок. В 2017 году необходимо разработать ПСД  для обустройства.

Вместо исключенного объекта в программу «Формирование современной городской среды» по комплексному благоустройству дворовых территорий на 2017 год будет включен резервный проект Ломоносовского округа, который предусматривает благоустройство двора на ул. Тимме, 4.

Кроме того принято решение через неделю на следующем заседании рассмотреть вопросы о ходе реализации проектов, как по благоустройству дворовых территорий, так и по благоустройству территорий КЦ «Северный» и пр. Чумбарова-Лучинского, собщает пресс-служба городской администрации.

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