В Архангельске открыт пограничный пункт базирования катеров

Торжественное открытие нового пункта базирования дивизиона пограничных сторожевых катеров Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району состоялось 27 мая.

Архангельск, являясь историческим форпостом освоения Арктики, неслучайно был избран местом для строительства современной пограничной морской базы. Именно отсюда, уже с начала 17 века отправлялись в моря Северного ледовитого океана первые исследовательские экспедиции.

Его удобное географическое положение разумно используется и по сей день, в том числе, и пограничниками для реализации возложенных на них задач по охране морских биологических ресурсов, обеспечении безопасности мореплавания и защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике.

Строительство нового пункта базирования в Архангельске, начатое в 2013 году в рамках Федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 годы)» завершилось.

Оснащенный новейшим оборудованием, пункт базирования, позволит качественно и на современном технологичном уровне обеспечить работу кораблей и катеров зоне ответственности Пограничного управления – западном секторе Арктики.