В Архангельске открыт пограничный пункт базирования катеров

Архангельск, являясь историческим форпостом освоения Арктики, неслучайно был избран местом для строительства современной пограничной морской базы. Именно отсюда, уже с начала 17 века отправлялись в моря Северного ледовитого океана первые исследовательские экспедиции.
Его удобное географическое положение разумно используется и по сей день, в том числе, и пограничниками для реализации возложенных на них задач по охране морских биологических ресурсов, обеспечении безопасности мореплавания и защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике.
Строительство нового пункта базирования в Архангельске, начатое в 2013 году в рамках Федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 годы)» завершилось.
Оснащенный новейшим оборудованием, пункт базирования, позволит качественно и на современном технологичном уровне обеспечить работу кораблей и катеров зоне ответственности Пограничного управления – западном секторе Арктики.