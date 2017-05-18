Делегация Азербайджана посетила Архангельск

Глава муниципального образования «Город Архангельск» Игорь Годзиш встретился с представителями делегации Азербайджанской Республики.

- Мы рады приветствовать вас в нашем гостеприимном северном городе. У Архангельска 11 городов-побратимов, с которыми наш город связывает крепкая дружба. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджанской Республикой в различных сферах – социальных, культурных, экономических, - подчеркнул Игорь Годзиш.

Главой исполнительной власти Имишлинского района Азербайджанской Республики Вильямом Фахрали оглы Гаджиевым впервые в Архангельске.

- Мы только сегодня прилетели, но я уже покорен красотой столицы Поморья, радушием ее жителей. Цель нашего визита – познакомиться с Архангельским краем, обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества. Мы планируем открыть в Архангельске торговый дом, где будут продаваться наши качественные товары и центр Дружбы. Уверен у нас впереди плодотворное сотрудничество, - отметил Вильям Фахрали оглы Гаджиев.

Также на встрече были обсуждены возможности заключения Договора о побратимстве города Архангельска с городом Имишли Азербайджанской Республики.