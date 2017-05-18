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Суббота, 27 мая, 22:19
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/27/50953.html
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Северный ветер вновь испортил погоду в Поморье
Сегодня в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки.
Ветер северный и северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха днем +3,+8°, сообщает Севметео.
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