В УФСИН определили лучших кинологов

В столице Поморья завершились соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками на первенство УФСИН России по Архангельской области. На протяжении трех дней 33 специалиста-кинолога со служебными собаками боролись за звание лучших в личном и командном зачете.

Все участники серьезно готовились к престижным соревнованиям и были настроены только на победу, однако просто не было никому, поскольку год от года меняются требования и некоторые дисциплины проводятся по новым правилам.

Кинологи соревновались в преодолении элементов полосы препятствий, задержании, конвоировании и охране, досмотре людей, местности, автотранспорта и помещений, проработке запахового следа и общем курсе дрессуры. Обнаружение наркотических веществ в багаже, помещении и автомобиле – с этими заданиями предстояло справиться специалистам с наркорозыскными собаками.

Впервые в соревнованиях приняли участие специалисты кинологи со специальными собаками по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов Александр Королёв со специальной собакой Укситой показал мастер-класс по досмотру заминированного автомобиля, багажа и поиску взрывчатых веществ на участке местности.

По результатам смотра-конкурса специалистов-кинологов со служебными собаками на лично-командное первенство УФСИН России по Архангельской области были определены победители. Лучшей среди участников с наркорозыскными собаками была признана Анастасия Носик (ИК-7), второе место досталось Василию Посмаг (ИК-4), завершил тройку лидеров Иван Пашков (ИК-1). Среди специалистов с розыскными и патрульно-розыскными собаками первое место у Ивана Шкарандина (ИК-28), "серебро" взял Алексей Кутузов (ИК-4), на третьей ступени пьедестала почета - Тимофей Жигалов (ИК-29).

В командном первенстве – лучшими стали кинологи котласской ИК-4, "серебро" соревнований у специалистов из коношской ИК-28, "бронзу" заслужили участники от архангельской ИК-1, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Победители представят Архангельскую область на Всероссийском этапе конкурса, который пройдет уже в сентябре в Республике Башкортостан.