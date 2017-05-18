Новости дня

Знаменитый тренер Валерий Газзаев посетит САФУ

В КРАО прошел день открытых дверей

Дворы Архангельска благоустроят по-новому

Квартира в Архангельске пострадала от пожара

Мобильная версия 16+

Суббота, 27 мая, 22:19

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/26/50952.html

Общество

В УФСИН определили лучших кинологов

В УФСИН определили лучших кинологов
фото пресс-службы УФСИН
В столице Поморья завершились соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками на первенство УФСИН России по Архангельской области. На протяжении трех дней 33 специалиста-кинолога со служебными собаками боролись за звание лучших в личном и командном зачете.

Все участники серьезно готовились к престижным соревнованиям и были настроены только на победу, однако просто не было никому, поскольку год от года меняются требования и некоторые дисциплины проводятся по новым правилам.

Кинологи соревновались в преодолении элементов полосы препятствий, задержании, конвоировании и охране, досмотре  людей, местности, автотранспорта и помещений, проработке запахового следа и общем курсе дрессуры. Обнаружение наркотических веществ в багаже, помещении и автомобиле – с этими заданиями предстояло справиться специалистам с наркорозыскными собаками.

Впервые в соревнованиях приняли участие специалисты кинологи со специальными собаками по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов Александр Королёв со специальной собакой Укситой показал мастер-класс по досмотру заминированного автомобиля, багажа и поиску взрывчатых веществ на участке местности.

По результатам смотра-конкурса специалистов-кинологов со служебными собаками на лично-командное первенство УФСИН России по Архангельской области были определены победители. Лучшей среди участников с наркорозыскными собаками была признана Анастасия Носик (ИК-7), второе место досталось Василию Посмаг (ИК-4), завершил тройку лидеров Иван Пашков (ИК-1). Среди специалистов с розыскными и патрульно-розыскными собаками первое место у Ивана Шкарандина (ИК-28), "серебро" взял Алексей Кутузов (ИК-4), на третьей ступени пьедестала почета - Тимофей Жигалов (ИК-29).

В командном первенстве – лучшими стали кинологи котласской ИК-4, "серебро" соревнований у специалистов из коношской ИК-28, "бронзу" заслужили участники от архангельской ИК-1, сообщает пресс-служба регионального УФСИН. 

Победители представят Архангельскую область на Всероссийском этапе конкурса, который пройдет уже в сентябре в Республике Башкортостан.

Вчера 18:03

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельске открыт пограничный пункт базирования катеровСегодня 17:58

Северный ветер вновь испортил погоду в ПоморьеСегодня 10:23

Глава полиции Поморья Сергей Волчков раскрыл свои доходыВчера 16:40
5 комментариев

"Водоканалом" временно будет руководить Иван БридькоВчера 15:49
2 комментария

Архангельск – дыра, или, где родился, там и пригодился?Вчера 13:12
21 комментарий

Общество

Знаменитый тренер Валерий Газзаев посетит САФУСегодня 20:32

Дворы Архангельска благоустроят по-новомуСегодня 19:00

В Архангельске открыт пограничный пункт базирования катеровСегодня 17:58

Делегация Азербайджана посетила АрхангельскСегодня 11:45
1 комментарий

Северный ветер вновь испортил погоду в ПоморьеСегодня 10:23

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Как вы думаете, будет ли в Архангельске теплое лето?
Результаты
Новости рубрик

Знаменитый тренер Валерий Газзаев посетит САФУ

Дворы Архангельска благоустроят по-новому

В Архангельске открыт пограничный пункт базирования катеров

Делегация Азербайджана посетила Архангельск

Северный ветер вновь испортил погоду в Поморье

В КРАО прошел день открытых дверей

«Нордавиа» дарит скидку до 30% для отличного летнего отдыха с друзьями

В январе-апреле заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 870,9 тыс. м³

Северные пчеловоды предлагают правильный мёд

Коллективный договор АЦБК за 2016 г. выполнен в полном объёме

Прелести пиара. Матвиенко похвалила Павленко

Матвиенко дистанционно оценила потенциал Архангельской области

У Игоря Годзиша появился добрый заместитель

Из Госдумы в гордуму: бывшая соратница Жириновского Ирина Чиркова остается в "колоде"

Шенкурск и Вельск проголосовали лучше, чем Котлас

Квартира в Архангельске пострадала от пожара

В Северодвинске задержали грабителя пенсионеров

В Поморье орудуют аферисты

Юноша похитил деньги из ящика для пожертвований

В Архангельске раскрыта кража аккумуляторов

В Архангельске пройдет фестиваль пляжного волейбола

Архангельские авиамоделисты сразились за кубок города

«Водники» в числе лучших

Северодвинск присоединился к акции "На работу на велосипеде"

В Архангельске "Водник" встретился со своими болельщиками

В Архангельске показали спектакль о расстреле царской семьи

Плесецкой библиотеке собрали 4500 книг

В Добролюбовке пройдет "День с библиотекой"

В деревне Норинская в день рождения Бродского посадили картошку.

"Тайбола" в этом году вновь обещает удивить
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru