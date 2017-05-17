Глава полиции Поморья Сергей Волчков раскрыл свои доходы

Генерал-майор Сергей Волчков обнародовал сведения о доходах и имуществе за 2016 год. Его доход в сравнении с 2015 годом немного подрос.

Так, за 2016 год генерал заработал два миллиона 286 тысяч 50 рублей. В 2015-м сумма была такая: 2 миллиона 72 тысячи рублей. Супруга Волчкова в прошлом году стала обладателем 200 тысяч рублей (в 2015 году ее доход составил... 10 копеек).

Из недвижимости у главного полицейского две квартиры - 71,8 и 53,8 кв.метров. В пользовании квартира плошадью 146 кв.м. (скорее всего, служебная в Архангельске) и гараж.

Начальник областной ГИБДД Алексей Максимов в прошлом году получил доход в размере 1 миллиона 633 тысячи 563 рублей. Среди объектов недвижимости у Максимова, кроме квартир, есть еще баня площадью 100 кв.м.