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"Водоканалом" временно будет руководить Иван Бридько

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Суббота, 27 мая, 01:13

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/26/50949.html

Общество

"Водоканалом" временно будет руководить Иван Бридько

"Водоканалом" временно будет руководить Иван Бридько
Директор департамента городского хозяйства Никита Кривонкин прокомментировал решение об увольнении Эдуарда Смелова с должности директора МУП «Водоканал».

- С 10 мая Эдуард Смелов уволен с должности директора МУП «Водоканал» и МУП «Водоочистка». В настоящее время Эдуард Юрьевич занимает должность заместителя директора предприятий. По представлению прокуратуры Архангельска, вынесенному в адрес Администрации города, необходимо было устранить противоречие, связанное с тем, что Эдуард Смелов является учредителем и генеральным директором коммерческих организаций. Представление прокуратуры удовлетворено.

Обязанности директора МУП «Водоканал» и МУП «Водоочистка» временно исполняет технический директор Иван Бридько.

Напомним, сегодня мы сообщали, что Эдуард Смелов покинул свой пост после представления прокуратуры. 

Вчера 15:49

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Комментарии
Да, вчера 21:41

прямо? А журнализд Морозов почему не делает выводы из назначения зама?
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