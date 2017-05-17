"Водоканалом" временно будет руководить Иван Бридько

Директор департамента городского хозяйства Никита Кривонкин прокомментировал решение об увольнении Эдуарда Смелова с должности директора МУП «Водоканал».

- С 10 мая Эдуард Смелов уволен с должности директора МУП «Водоканал» и МУП «Водоочистка». В настоящее время Эдуард Юрьевич занимает должность заместителя директора предприятий. По представлению прокуратуры Архангельска, вынесенному в адрес Администрации города, необходимо было устранить противоречие, связанное с тем, что Эдуард Смелов является учредителем и генеральным директором коммерческих организаций. Представление прокуратуры удовлетворено.

Обязанности директора МУП «Водоканал» и МУП «Водоочистка» временно исполняет технический директор Иван Бридько.

Напомним, сегодня мы сообщали, что Эдуард Смелов покинул свой пост после представления прокуратуры.