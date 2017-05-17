В Архангельске отремонтируют проезд Приорова

- Будет проведен ремонт картами всего проезда Приорова от ул. Гайдара до ул. Воскресенской общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров, - отметил Антон Верещагин.
Ремонт картами предполагает целый комплекс работ, реализация которого позволяет обеспечить хорошее качество дорожного полотна. Методом фрезерования будет снят верхний поврежденный слой покрытия, при необходимости будет проведено выравнивание среднего слоя в тех местах, где имеются сильные просадки дорожного полотна. После этого специалисты приступят к укладке верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона.