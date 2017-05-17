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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/26/50946.html

Общество

В Архангельске отремонтируют проезд Приорова

В Архангельске отремонтируют проезд Приорова
Как сообщил заместитель начальника управления транспорта, дорог и мостов городской Администрации Антон Верещагин, работы ведутся в рамках контракта на устранение деформаций дорожного полотна силами ЗАО «АГСУМ».

- Будет проведен ремонт картами всего проезда Приорова от ул. Гайдара до ул. Воскресенской общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров, - отметил Антон Верещагин.

Ремонт картами предполагает целый комплекс работ, реализация которого позволяет обеспечить хорошее качество дорожного полотна. Методом фрезерования будет снят верхний поврежденный слой покрытия, при необходимости будет проведено выравнивание среднего слоя в тех местах, где имеются сильные просадки дорожного полотна. После этого специалисты приступят к укладке верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона.

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