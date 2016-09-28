Архангельск – дыра или где родился, там и пригодился?

На данный момент все больше молодых людей стремятся уехать из Архангельска, жалуясь на плохой климат, отсутствие работы и некрасивый город. В тоже время с области многие переезжают в наш город. Стоит или нет здесь оставаться?

В VI веке Архангельск был один из главных торговых центров страны, не даром Иван Грозный в 1583 году распорядился построить крепость на мысе Пур-наволок, а годом позже основал город «Новохолмогоры». В 80-х годах Архангельск стал центром русской внешней торговли, который приносил государственной казне до 60% доходов.

Петру I в свое время нахваливал наш город его фаворит и ближайший сподвижник Александр Меньшиков «Иноземцы – те торгуют в Архангельске, в Холмогорах поставлены дворы у них каменные. За границей покупают за рубль, продают у нас за три.»

А что же происходит сейчас?

На сегодняшний день среди молодых архангелогородцев все чаще встает вопрос: оставаться в этом городе или искать свое призвание в столицах. На данный момент из Архангельска идет большой отток трудоспособного населения, за последние восемь лет численность жителей Архангельска сократилась более чем на 8%. Хотя еще сто лет назад русский поэт Серебряного века Саша Черный говорил так: «Нынче все навыворот – раньше Ломоносов из Архангельска шел в университет, а теперь Ломоносовых из университета отправляют в Архангельск». Прошел целый век, и цикличность жизни показала, что «Ломоносовы» снова хотят сбежать из столицы поморского севера в столицы государственные.

Светлана Антипина – работник государственных органов рассказала о своем восприятии нашего города:

«Впервые я увидела Архангельск летом, когда, мы приехали на поступление. Город был зеленый красивый и … очень большой. Когда из маленького населенного пункта попадаешь в такой город, то, конечно у тебя много эмоций! Но было и страшно – я думала не смогу ориентироваться в городе и пугала мысль – как буду жить одна.

В этом городе я получила высшее образование, и сразу же мне удалось устроиться на хорошую работу по специальности. Мне нравится моя работа – она не дает мне скучать. К тому же, на данный момент я считаю себя вполне материально обеспеченной. Хотя, денег много не бывает.

Кроме работы в этом городе я еще нашла свою вторую половинку. В апреле у нас была свадьба.

Город устраивает меня практически всем, кроме дорог и улиц. Раздражают эти вечно грязные улочки и плохие дороги, но это не главное. Этот город дал мне самое важное в жизни – работу любовь и жилье. Да, в том года я купила здесь квартиру».

Но далеко не всех устраивает наш Архангельск. Марина Андреева поделилась своей историей переезда в другой город:

«В школе у меня не было планов, переехать в другой город. Я закончила С(А)ФУ им. Ломоносова и нашла скромную должность в одной местной фирме. Мои друзья из Санкт-Петербурга пригласили меня к себе – погостить на недельку. Я взяла отпуск. До этого я и раньше бывала в этом городе. Но в ту осень город мне показался особенно обворожительным. И я осталась еще на недельку. А потом мне неожиданно подвернулась отличная работа в Крупной нефтяной компании. И также неожиданно для себя поступила бесплатно в магистратуру в СПбГЭУ.

Я приехала в Архангельск, уволилась со старой работа, взяла свою машину и окончательно переехала в город на Неве. Я живу тут уже 5 лет, снимают квартиру, хожу на любимую работу и закончила обучение в магистратуре. Кстати сюда я перевезла и своего жениха, в том году у нас была свадьба. Я счастлива».

Очень часто слышишь планы людей по переезду в другой город, следующий автор – Максим Мырцев, который на данный момент работает программистом, рассказал как он жил в Санкт-Петербурге и почему решил вернуться.

«В 17 лет я поехал в Питер за хорошим дипломом и качественным образованием в престижном вузе – в 2004 году я поступил в СПГУ на бюджетное место. Через год, я уже начал задумываться о том, чтобы остаться здесь жить. Я влюбился в этот город, но не разглядел его суть. Я видел лишь его внешний фасад – красивая архитектура, богатая история, развитая культура. Но со временем ко мне пришло понимание, что это не мой город – он слишком большой для меня: слишком много людей, слишком много шума, слишком длительные поездки с работы до дома. У меня там было много друзей, но из-за бешеного ритма жизни я почти не успевал с ними встречаться. Половину жизни проводил в пути. Я просто не успевал там жить!

И я уехал в Архангельск, даже не дождавшись вручения диплома, потому что здесь я уже получал второе высшее, и у меня была сессия. Уровень образования в Санкт-Петербурге и Архангельске, конечно, сильно отличается. И я рад, что получил именно столичное образование. Но Архангельск я люблю намного больше – здесь я чаще вижусь с друзьями, быстрее добираюсь до работы, и еще здесь я вижу настоящие белые ночи.

Здесь фактически сразу после приезда я нашел себе работу и свою будущую жену.

А сейчас у меня другое желание, я хочу снова уехать, вот только ни в Москву и не в Петербург, я хочу уехать в деревню и жить тихой размеренной жизнью».

Я провела опрос среди школьников 11 класса МБОУ Гимназии № 25.

Из 23 оппонентов, практически все ответили, что любят свой родной город. Но вот оставаться здесь учиться хотят далеко не все, почти половина опрошенных хотят поступать учиться в другой город (11 человек), из перечисленных городов ученики называли: Санкт-Петербург, Москву, Ростов-на-дону, Ярославль, и даже называли село в республике Дагестан Кироваул. Самая распространенная причина, по которой молодые люди хотят продолжить обучение в другом городе – это отсутствие специальности, которую они выбрали в качестве своей будущей профессии. Остальные жаловались на плохой уровень образования в Архангельске. На вопрос хотели бы они переехать навсегда жить в другой город, то почти три четверть школьников ответили утвердительно, аргументируя это плохим климатов, отсутствием хороших вакансий и перспектив для развития карьеры.

Вопрос переезда в другой город для меня самой сейчас стоит очень остро. Этим летом я получу второе высшее образование, но работы по моей специальности в нашем городе нет. Но переезжать в другой город одной мне откровенно говоря страшно. Здесь у меня есть хорошая работа, семья, друзья и крыша над головой. Но вот смогу ли это все я иметь в другом городе, для меня большой вопрос. Передо мной стоит большой выбор: либо комфортные условия в родном городе, но без работы моей мечты или туманные перспективы заняться любимым делом в чужом городе?